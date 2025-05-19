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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Yılda 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelir üretmekteyiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Biz 85 milyon 600 bin nüfusumuzla yılda 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelir üretmekteyiz. 2002 yılına kadar yıllık yüzde 4,8 ortalama ile büyüdük. Son 22 yılda ise yıllık ortalama yüzde 5,3 ile büyüdük" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Yılda 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelir üretmekteyiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Genç Girişimciler STK Buluşması" programına katıldı. Açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, bir ülkenin ticareti ya da ekonomik gücü olarak bakılması gereken ilk önemli hususun ekonomik büyüklüğü ve milli geliri olduğunun altını çizdi.

"YILDA 1 TRİLYON 322 MİLYAR DOLAR MİLLİ GELİR ÜRETMEKTEYİZ"

Bakan Bolat, "Biz 85 milyon 600 bin nüfusumuzla yılda 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelir üretmekteyiz. Bu 2024 itibarıyla olan büyüklüğümüzdür. 1923 yılında Cumhuriyet'imiz kurulduktan sonra 2002 yılına kadar yıllık yüzde 4,8 ortalama ile büyüdük. Son 22 yılda ise yıllık ortalama yüzde 5,3 ile büyüdük. Bu 0,5'luk fark eğer daha önceki 28 yılda da gerçekleşmiş olsaydı, bugün 2 trilyon doların üzerinde bir milli geliri konuşuyor olacaktık" ifadelerini kullandı.

"KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİRİMİZ DE 22 YIL ÖNCE 3 BİN 608 DOLAR İKEN 2024'TE 15 BİN 463 DOLARA YÜKSELDİ"

Geçen yıl Türkiye'nin yüzde 3,2 büyüdüğünü hatırlatan Bakan Bolat, "Pandemi döneminde dünyada büyüyebilen 3 ülkeden biriydik. OECD üye ülkeler raporunda Türkiye, son 10 yılda yaşam kalitesini 4 kat artırmış bir ülke olarak lanse edildi. Kişi başına milli gelirimiz de 22 yıl önce 3 bin 608 dolar iken 2024'te 15 bin 463 dolara yükseldi. Hem milli gelir hem de kişi başına milli gelir olarak tüm zamanların rekoru olan rakamları elde ettik. Bunları elde etmek için yatırım, üretim ve istihdam artırıldı" diye konuştu.

"ŞU ANDA BİZ GÜNDE 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPIYORUZ"

Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti: "Uluslararası doğrudan yatırımları da çekmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. 2002'de yılda 1 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekebilen bir ülkeydik, şimdi yılda ortalama 11-12 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekiyoruz. 2003'ten 2024'ün sonuna kadar doğrudan yatırımların toplamı 277 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin 1973'te yılda 1 milyar dolar mal ihracatı vardı. 1987 sonbaharında ayda 1 milyar dolar rakamına ulaştığımızda o zamanki yorumcular 'füze hızıyla arttı' diyorlardı. Şu anda biz günde 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz. 1980'de toplam ihracatımız 2,9 milyar dolardı. Ülkemizdeki ihracatçı sayısı 1.000 firmaydı. Türkiye'deki toplam şirket sayısı 25 bindi. Bugün itibarıyla baktığımızda Türkiye'deki şirket sayısı 2 milyon 550 bine yükseldi. İhracatçı sayımız binden 144 bine yükseldi. İhracatımız da 2,9 milyar dolardan 265 milyar dolara yükseldi, mal bazında. Bundan 20 yıl önce bizim küresel ihracattaki payımız yüzde 0,55 iken, şu anda yüzde 1,07'ye yükseldi."

"GEÇEN YIL 377 MİLYAR DOLAR KAZANDIK, BU SENE YILBAŞINDAKİ HEDEFİMİZ OLAN 390 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ"

Geçen yıl cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 0,8 olduğunu kaydeden Bakan Bolat, "2023'te bu rakam yüzde 3,6'ydı. Mal ve hizmetleri dünyaya satıyoruz, ihracat yapıyoruz. Geçen yıl 377 milyar dolar kazandık. Bu sene inşallah yılbaşındaki hedefimiz olan 390 milyar doları aşacağız" dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İhracat ticaret ömer bolat
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