Ticaret Bakanı Pekcan'dan Xiaomi açıklaması

Gerçekleşen yatırımın gerek teknoloji yönüyle gerekse ihracat potansiyeli yönüyle oldukça dikkati çekici ve stratejik bir yatırım olduğuna değinen Pekcan, “Güçlü beşeri sermayesi ve kritik pazarlara yakınlığı ile yatırımcısına her zaman kazandırmış olan Türkiye’nin büyüme serüveni, yerli ve yabancı yatırımlarla devam etmektedir. Büyüme perspektifimizin odağında teknoloji ve katma değer yatmaktadır. Bu bakımdan, Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi bir üretim üssü olarak seçmesi şaşırtıcı değildir. Xiaomi ve Salcomp’u , Türkiye’nin başarı serüvenine dahil oldukları için tebrik ediyor, aramıza hoş geldiniz diyorum.” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan , etkinlik için gönderdiği video mesajda, Xiaomi ve Salcomp’un Türkiye'de yatırım gerçekleştiriyor olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Teknolojinin Türkiye’nin ihracatındaki önemine değinen Pekcan, "Bugün Türkiye’nin ihracatında, en yüksek payı yüzde 35,7 ile 'orta-yüksek teknoloji' ürünler almaktadır. 'Yüksek teknoloji' ürünler ile birlikte değerlendirildiğinde bu oran yüzde 39,1’e çıkmaktadır. Son yıllarda teknoloji alanında kat ettiğimiz mesafeyi daha da iyileştirerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

'TÜRKİYE YATIRIM İÇİN DOĞRU ADRES'

Küresel ekonominin hızlı bir dönüşümün içinden geçtiği bu dönemde, Türkiye’nin yatırımcı, üretici ve ihracatçı için doğru adres olmaya devam ettiğinin altını çizen Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi gibi zor bir dönemde pozitif büyüme sağlayan Türkiye, ihracatında da hızlı ve güçlü toparlanma ile yeni rekorlara imza atmakta, küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden biri olmaya devam etmektedir. Başta Avrupa Birliği ile olmak üzere, bölgemizde ve ötesindeki tedarik zincirleri içerisindeki rolümüzü güçlendirme hedefi ile hareket etmeye devam ediyoruz. Son dönemde Türkiye’nin dünya toplam ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1’in üzerine çıkmıştır.