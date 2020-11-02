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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Türkiye bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.11.2020 12:16 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı oldu." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Türkiye bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı oldu." dedi.

"Ekim ihracatı, Türkiye’nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak, en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının teyididir." değerlendirmesinde bulunan Pekcan, "Ekimde ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu, ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu." şeklinde konuştu.

Pekcan, ekimde dış ticaret hacminin 37 milyar 62 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 87,9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaştığını belirtti.

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