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Ticaret Bakanlığı 17 ilde restoran, lokanta ve kafeleri denetledi

14.03.2024 11:44
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Ticaret Bakanlığı, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Van'ın da yer aldığı 17 ildeki restoran, lokanta ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı.

Ticaret Bakanlığı 17 ilde restoran, lokanta ve kafeleri denetledi

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapan Bakanlık, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması şartını getirmişti.

Söz konusu uygulama, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girerken, gıda işletmelerinin bu düzenlemeye uyumu da Bakanlık tarafından yakın takibe alındı.

Bakanlık ekipleri, 17 ilde restoran, lokanta, kafe, pastane, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan bazı iş yerlerinde fiyat listelerine ilişkin denetim yaptı. Bu denetimler, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Manisa, Aydın, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Samsun, Kayseri, Konya, Adana, Mersin ve Van'da gerçekleştirildi.

"VATANDAŞ FİYAT LİSTESİNİ KARŞILAŞTIRSIN"

Bu kapsamda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'deki bazı restoranlarda fiyat etiketi denetiminde bulundu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, ocak ve şubat aylarına göre işletmelerin fiyat listesi konma uygulamasına daha fazla uyum gösterdiğini belirterek,"Çünkü biz o tarihten bu yana denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Son zamanlarda uygunsuzluk oranımız düşmeye başladı. Yaklaşık 108 arkadaşımızla 27 ayrı lokasyonda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Vatandaşın ekonomik olarak zarara uğramaması için işletmelere geldiğinde kapıda fiyat listesi olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini bildiren Menteşe, "Tıpkı marketlerde raf ve kasa fiyat uyumluluğu gibi oradaki fiyatla menüdekinin karşılaştırılması uygun olacaktır. Bizim haksız fiyat değerlendirme sistemimiz var. Ocak ayından bugüne kadar yaklaşık 1383 firmayı denetledik, bu denetimlerde 2 bin 80 aykırılık tespit edildi. Bunlara da 4,5 milyon lira civarında idari yaptırım uyguladık" diye konuştu.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de Çukurambar semtindeki restoranlara yönelik denetim yaptı.

Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, lokanta ve restoranların giriş kapısı önünde ve hizmet sunulan masaların üzerinde bulunması gereken fiyat listeleriyle ilgili denetim gerçekleştirdiklerini aktararak, "Ayrıca tüketiciye sunulan yiyecek ve içeceklerin menü fiyatları ile kasa fiyatı uyumunu kontrol ettik" değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde de fiyat listelerinin görünür olup olmadığı, perakende satılan ürünlerin raf ve kasa fiyatı uyumu ile tüketicinin alacağı ürün konusunda hızlı bilgi elde edip edemediği gibi konularda kontroller gerçekleştirildi.

"TÜKETİCİNİN EKONOMİK MENFAATİ İÇİN DENETİM YAPIYORUZ"

Antalya Ticaret Müdürü Halil Özşahan, söz konusu denetimlerin tüketicinin ekonomik menfaatinin korunması amacıyla önemli olduğunu söyledi. Özşahan, ekiplerce il genelinde yaygın ve yoğun şekilde denetimlerin yapılmakta olduğunu belirtti.

Manisa Ticaret İl Müdürü Serkan Karabacak da gerçekleştirdikleri denetimlerin ardından yaptığı değerlendirmede, mevcut yönetmeliğe aykırı olarak fiyat listesini iş yeri önüne asmayan işletmelere menüde bulunan ve sattıkları her bir ürün için 2 bin 172 lira ceza uygulandığını aktardı. Karabacak, "İşletmeler buradan çok ciddi cezalar alabilirler. O yüzden vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla yürürlüğe konulan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin daha sağlıklı işlemesi için hem işletmelerimizi uyarıyoruz hem de denetimlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlar tarafından görülebilir bir yerde bulunması gereken fiyat tarifeleri ile masalardaki menü listelerini kontrol etti. Ekiplerin denetlediği işletmelerin büyük bölümünün düzenlemeye uyduğu tespit edildi.

"DİJİTAL VE ELEKTRONİK PANO DA OLABİLİR"

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar da yazılı veya basılı materyaller, dijital veya elektronik pano ya da levha şeklinde olabilen tarife ve fiyat listelerinin işletmelerin giriş kapısında bulundurulması gerektiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denetim esnasında tarife ve fiyat listelerine rastlanılmaması halinde, her bir aykırılık için 2 bin 172 lira ayrı ayrı idari para cezası uygulanıyor. Denetim sonucu herhangi bir aykırılığa rastlanılmaması halinde ise işletme yetkilisine teşekkür ederek denetimi sonlandırıyoruz. Piyasada herhangi bir aykırılığa, düzensizliğe, dalgalanmaya ve haksızlığa mahal vermemek adına, yasal ticareti de zorlaştırmadan ve engellemeden geniş kapsamlı piyasa denetimlerimiz il genelinde devam ediyor."

"KAREKODLU MENÜ YETERLİ DEĞİL"

Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya da her gün aralıksız ve etkin şekilde gıda hizmeti sunan iş yerlerine yönelik denetimlerinin devam ettiğini söyledi. Denetimlerin hem tüketicinin hem de dürüst tacirlerin haklarının korunması için önemli olduğuna işaret eden Uzunkaya, "İçinde bulunduğumuz kutsal ramazan ayında tüketicilerimizin haklarının korunması noktasında bütün esnaf ve tacirimizin dikkatli ve hassas olmasını özellikle rica ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca da denetimlerde teknolojinin getirdiği yenilikler doğrultusunda bazı işletmelerin sadece karekodlu menüleri kullandıklarını gördüklerini ancak bu uygulamanın yönetmeliğe uyum için tek başına yeterli olmadığını belirtti.

Atmaca, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren söz konusu düzenleme ile tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesinin hedeflendiğini, ekiplerin, rutin denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan da işletmelerin, kapı girişleri ve masaların üzerine fiyat tarifesi konulması uygulamasını denetlediklerini belirterek, "İşletmelerin bunu yapması gerekiyor. Amaç, tüketicinin en doğru şekilde bilgilendirilmesidir, yemeğini yemeden önce ne kadar ödeyeceğini bilmesidir. Marketlerin yanı sıra lokanta denetimlerimizi de her gün sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de menülerde, satışa sunulan ürünlerin tümünün bulunup bulunmadığını kontrol ederek, kasa ve menü fiyatlarını karşılaştırdı. Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, "Ticaretin Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu da fiyat listelerinin düzenlemeye uygun duyurulması halinde karekodlu menü kullanılmasında sakınca bulunmadığını bildirerek, "Tüketici açıkça kendi rızasıyla fiziksel basılı menü istemediğini belirtmezse, hizmet sunulan masaya menü tarife ve liste getirilmesi gerekir" dedi.

"VATANDAŞA MENÜ VERSİNLER"

Kayseri Ticaret İl Müdür Vekili Gazi Dinçaslan da ilde esnafın söz konusu uygulamaya dikkat ettiğine işaret ederek, "Uymayanlara da burada duyurmuş olalım. Herhangi bir idari yaptırıma maruz kalmamak için mutlaka kapılarında fiyat etiketlerini bulundursunlar ve vatandaşa menü versinler" diye konuştu.

Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan da ramazan ayında denetimleri daha da artırdıklarına dikkati çekti. Tüketicilerin mağdur olmaması için çalıştıklarını aktaran Çağlayan, "Yılbaşından bu yana fiyat listesi ve etiket denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın fiyatlarla alakalı sorun yaşaması durumunda anında müdahale ediyoruz ve gerekli yasal işlemleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adana Ticaret İl Müdür Vekili Hüseyin Gödelek de denetimlerdeki ilk hedefin tüketicinin mağdur edilmemesi olduğunu belirterek, düzenlemeye uyulmadığı taktirde her bir ürün için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandığını anımsattı.

Mersin İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de Adnan Menderes Bulvarı'nda sahil kenarında bulunan işletmelerde fiyat listelerini kontrol etti. Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, kent genelindeki denetimlerin aralıksız sürdüğünü aktardı.

Van Ticaret İl Müdür Vekili Derya Ayaydın da başta alışveriş merkezleri olmak üzere tüm lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu işletmelerde rutin denetimlerin yapıldığını kaydetti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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