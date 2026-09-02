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Ticaret Bakanlığı açıkladı: İndirimli satış reklamlarına sıkı denetim!

Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos 2026’da yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltan uygulamaların önüne geçmeyi hedefliyor. İndirim öncesi fiyatın belirlenmesinden şartlı kampanyalara kadar birçok alanda yeni kurallar uygulanırken, Reklam Kurulu aykırı uygulamalara 39,9 milyon TL’ye kadar idari para cezası verebiliyor.

Ticaret Bakanlığı açıkladı: İndirimli satış reklamlarına sıkı denetim!

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla, indirimli satış reklamlarına yönelik kapsamlı inceleme ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı tarafından 'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde' yapılan ve 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme uyarınca özellikle indirimli satış reklamlarında kullanılan fiyat bilgilerinin gerçeği yansıtmasını ve tüketicinin satın alma kararını doğru bilgiye dayanarak verebilmesini amaçlayan önemli kurallar hayata geçirildi. Bu doğrultuda tüketicinin satın alma kararını etkileyen indirim reklamlarının gerçek, açık, anlaşılır ve doğrulanabilir olması zorunludur. İndirim adı altında tüketiciyi yanıltan, gerçekte olduğundan daha yüksek bir indirim yapıldığı algısı oluşturan veya kampanya şartlarını tüketiciden gizleyen uygulamalara karşı denetimler, geleneksel mecraların yanı sıra dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu düzenleme ve sonrasında Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme süreciyle birlikte, tüketicilerin indirim adı altında yanıltılmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir" denildi.

İNDİRİM ÖNCESİ FİYAT İÇİN 10 GÜNLÜK DÖNEM ESAS ALINACAK

Açıklamada ayrıca, "Yeni düzenlemenin en önemli başlıklarından birini, 'indirimli satışın başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın, indirimden önceki fiyat olarak esas alınması' düzenlemesi oluşturuyor. Böylece, 'kısa süre içerisinde fiyatı yükselterek, ardından yüksek oranlı indirim (suni zam üstüne indirim) yapıldığı' izlenimi oluşturan uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Tüketicinin karşısına gerçekte uygulanmamış veya gerçeği yansıtmayan bir fiyatın 'eski fiyat' olarak çıkarılması suretiyle yüksek indirim algısı oluşturulmasına müsaade edilmeyecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ve hizmetlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak reklam yapılabilecek. Yeni düzenlemeyle, yalnızca doğrudan 'Yüzde 50 indirim' gibi ifadeler kullanılan kampanyalar değil, tüketiciye indirim veya başka bir fayda sağlanmasını belirli bir şarta bağlayan 'şartlı satış reklamları' da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacak. Bu kapsamda, tüketicinin kampanyanın gerçek niteliğini açıkça anlayabilmesini engelleyen veya olduğundan daha avantajlı bir teklif bulunduğu izlenimi oluşturan uygulamalar da mercek altına alınacak" ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı açıkladı: İndirimli satış reklamlarına sıkı denetim! 1

'39 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI UYGULANABİLİYOR'

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucunda, gerçekte uygulanmayan yüksek indirim oranlarının kullanılması, indirim kapsamındaki ürünlerin açıkça belirtilmemesi, indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihlerinin gösterilmemesi, stok bilgilerinin tüketiciye doğru sunulmaması ve indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmaması gibi uygulamaların mevzuata aykırı bulunarak bu uygulamaların failleri hakkında idari yaptırım uygulandığı söylenilerek, şöyle denildi:

"Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlar hakkında reklam durdurma cezasıyla birlikte aykırılığın haksızlık içeriğini de dikkate alarak reklamın gerçekleştiği mecraya göre yasada alt ve üst sınırları belirlenen ve 108 bin 370 Türk lirası ile 39 milyon 916 bin 524 Türk lirası arasında değişen tutarda idari para cezası uygulayabilmektedir. 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği yalnızca indirimli satış reklamlarıyla sınırlı kalmıyor. Düzenlemeyle birlikte hedefli reklamcılık, yapay zeka ile oluşturulan reklamlar, sosyal medya etkileyicilerinin ticari tanıtımları, çevresel beyanlar ve tüketici değerlendirmeleri gibi günümüz reklamcılık ve pazarlama uygulamalarına ilişkin yeni kurallar getirilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak temel önceliğimiz; tüketicilerimizin doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşmasını sağlamak, ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasada adil rekabet şartlarını güçlendirmektir. Bu çerçevede, tüketicilerimizin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamları başta olmak üzere tüm ticari reklam ve uygulamalara yönelik denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir."
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı reklam
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