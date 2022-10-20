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Ticaret Bakanlığı 'cep telefonu turizmi' sonrası harekete geçti! Yurt dışından getirilen cep telefonlarına yeni düzenleme

20.10.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep telefonlarında yüzde 100’ü aşan vergi oranı ve taksit sınırlamasıyla birlikte yurt dışından getirilen telefon sayısı rekora ulaşmıştı. Pasaport kaydı için Kuzey Kıbrıs ve Gürcistan gibi ülkelerde adeta iPhone turizmi oluşmuştu. Çıkan haberler sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, cep telefonlarına ilişkin yeni düzenlemeyi Kasım ayında hayata geçiyor.

Ticaret Bakanlığı 'cep telefonu turizmi' sonrası harekete geçti! Yurt dışından getirilen cep telefonlarına yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin yeni düzenlemeyi Kasım ayında hayata geçiyor. Yeni düzenlemeye göre, yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, yurt dışından gelen yolcuların 3 takvim yılında bir cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf getirebildiği hatırlatıldı.

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Bu telefonlar için "yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı” da eklendiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu uygulama dahilinde, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin (üç takvim yılında 1 adet) teknik takibini mümkün kılmak için, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarında görevli gümrük muhafaza memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek.

1 KASIM'DA HAYATA GEÇİRİLECEK

Söz konusu uygulama 1 Kasım itibarıyla hayata geçirilecek. Böylelikle yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak kişisel muafiyetlerin suiistimal edilmesinin önüne geçilecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cep telefonu yurtdışı

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