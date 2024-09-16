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Ticaret Bakanlığı devreye girdi! Fahiş fiyat cezası kesildi

16.09.2024 11:40
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Dünya’da ekonomik ve siyaset alanında yaşanan olaylar, Türkiye’deki enflasyon artışı market fiyatlarını ve firmaların giderlerini arttırıyor. Kimi firmalar, enflasyonu bahane ederek fahiş fiyat etiketiyle satış yapmaları nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Geçen aylarda bakanlığın yaptığı uyarıları dikkate almayan kişi ve firmalara 327,3 milyon lira 'fahiş fiyat' cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, fiyat istikrarının sağlanması ve vatandaşın mağdur edilmemesi için birçok sektörde haksız fiyat artışlarıyla mücadeleye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül itibarıyla fahiş fiyat denetimleri ve sektör bazlı denetimler kapsamında 1274 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 327 milyon 376 bin 495 TL idari para cezası kestiğini duyurdu.

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FAHİŞ FİYATLARA CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlar mücadele hakkında yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada şunlara değindi:

"Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından fiyat istikrarının sağlanması, fahiş fiyatın engellenerek adaletli bir iç piyasa tesisi sağlanması amacıyla sektör bazlı denetimlerin yanında fahiş fiyat denetimleri de 81 ilimizde yoğun bir şekilde devam etmektedir. Denetimlerimiz kapsamında fahiş fiyat denetimlerinde 2023 yılında 15 bin 80 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, aykırılık tespit edilen 646 gerçek ve tüzel kişiye 135 milyon 104 bin 257 TL idari cezası kesilmişti. 2024 yılının başından 15 Eylül tarihine kadar ise fahiş fiyat denetimleri kapsamında 45 bin 318 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş aykırı fillerde bulunan 691 gerçek ve tüzel kişiye 197 milyon 610 bin 314,50 TL idari para cezası uygulanmıştır"

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FAHİŞ FİYATA CEZA UYGULAMASINDAN OTOMOTİV SEKTÖRÜ DE ETKİLENDİ

Bakanlık, 2024 yılında otomotiv sektöründe 202 firmanın denetlendiği ifade ederek, şunları söyledi:

"Aykırı fiil ve eylemlerin yanında stokçuluk uygulayan 68 firmaya toplamda 75 milyon 13 bin 928 TL idari para uygulanmıştır. Emlak sektörüne yönelik denetimlerimiz kapsamında 2024 yılı 15 Eylül tarihi itibarıyla 538 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 392 gerçek ve tüzel kişiye 30 milyon 152 bin 253 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kuyum sektörüne yapılan denetimler kapsamında 2024 yılında 310 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, 123 gerçek ve tüzel kişiye aykırı fillerinden dolayı 24 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulanmıştır.

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FAHİŞ FİYAT DENETİMİNDE STOKÇULUK GİRİŞİMİNİ DE CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, stokçuluğa geçi vermediğini ifade ederek, ‘‘24 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 2024/3 sayılı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nda 46 hal içi tüccar ve 2 tavukçuluk firmasına toplamda 30 milyon 74 bin 880 TL idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı olarak 2024 yılında 15 Eylül tarihine kadar sektör bazlı denetimler ve fahiş fiyat denetimleri toplamında 46 bin 368 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı eylem ve fillerle birlikte, stokçuluk girişimlerinde bulunan 1274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin 495,50 TL idari para cezası uygulanmıştır’’ dedi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Ticaret Bakanlığı Zam Fahiş fiyat firma
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