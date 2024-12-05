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Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Asgari ücrete zam gelmeden ürün fiyatları artınca...Ürün başına 2 bin lira ceza kesiliyor

05.12.2024 15:25
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Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Bakanlığa bağlı ekipler, etiket, gramaj, fiyat gibi alanlarda işletmeleri inceledi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Asgari ücrete zam gelmeden ürün fiyatları artınca...Ürün başına 2 bin lira ceza kesiliyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da 25 ilçede 45 ekiple birlikte temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Bakanlık tarafından, asgari ücrete gelecek zamdan doğacak maliyeti şimdiden ürün fiyatlarına yansıtan işletmeler sıkı takibe alındı. İstanbul'da yapılan denetimlerde Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler işletmeleri; etiket, gramaj, fiyat gibi alanlarda inceledi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

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"DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetime ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 25 ilçede 45 ekiple denetimler yapıyoruz. Bazı işletmelerin ürünlerine asgari ücret zammının yılbaşından önce yansıtılması olasılığına imkan vermemek için bugün özellikle bazı işletmelerimizi denetliyoruz. Hem bu konuda denetim yapıyoruz hem de Ticaret Bakanlığı olarak beslenme, barınma, korunma gibi vatandaşımızın temel ihtiyacı olan konularda, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Temel gıdalardan olan su, ekmek, sebze, kırmızı ve beyaz et başta olmak üzere 47 ana başlıktaki ürünü rutin olarak inceliyoruz. Bu incelemelerimize ürünlerin o günkü fiyatlarını not ediyoruz, bir sonraki denetimde de arada ne kadar fark var onları da görebiliyoruz. Bugün yaptığımız denetimlerde baktığımız ürünlerin fiyatlarını aldık, not ettik. Ocak ayında da buralara tekrar gelip tekrar bakacağız" ifadelerini kullandı.

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ÜRÜN BAŞINA 2 BİN LİRA CEZA

Menteşe, fiyat etiketlerinde yönetmelik kapsamında olması gereken zorunluluklar bulunduğunu ve bunların uygun olmaması durumunda ürün başına 2 bin 200 lira idari işlem uyguladıklarını söyledi. Menteşe, "İstanbul'da Kasım ayında yaklaşık 9 bin 207 işletmeyi denetledik. Bu denetimlerimiz Tüm Türkiye genelinde aralıksız devam edecektir" dedi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
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