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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Airfryer ve fritözler için karar alınmıştı! O listeden çıkarıldılar

29.03.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğe göre, 23 Mart'ta yayımlanan tebliğle gözetim kapsamına alınan birim gümrük kıymeti 100 doların altında olan airfryer ve fritözler listeden çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Airfryer ve fritözler için karar alınmıştı! O listeden çıkarıldılar

Ticaret Bakanlığı tarafından 23 Mart'ta yayımlanan tebliğle ithalatında gözetim uygulanacak elektrikli ev cihazları listesinde değişiklik yapıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın, birim gümrük değeri adet başına 10 ila 200 doların altında olan bazı elektrikli ev cihazlarının ithalatında 23 Nisan'dan itibaren gözetim uygulanacağı 23 Mart'ta duyurmuştu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğe göre, 23 Mart'ta yayımlanan tebliğle gözetim kapsamına alınan birim gümrük kıymeti 100 doların altında olan airfryer ve fritözler listeden çıkarıldı.

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22 NİSAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Düzenlemeyle ayrıca, birim gümrük değeri 10 doların altında olan mutfak mikserleri için öngörülen gözetim uygulaması detaylandırılarak, bu ürünün 3 litre ile 10 litre arasında hacme sahip ve 80 doların altında birim gümrük kıymetini haiz olanları gözetim uygulamasına dahil edildi. Değişiklikler 22 Nisan'da yürürlüğe girecek.

İthalatta gözetim uygulaması, bir malın ithalatının piyasadaki diğer üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi yaratacak miktar veya şartlarda piyasaya sürülmesinin engellenmesi için Ticaret Bakanlığınca ithalat malları denetimi yapabilmek adına kurulmuş bir düzenleme olarak tanımlanıyor.


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Ticaret Bakanlığı

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