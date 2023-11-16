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Son Dakika: Ticaret Bakanlığı duyurdu: Tüketiciyi aldatana ceza yağdı! 92,5 milyon TL...

16.11.2023 08:40 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun tüketiciyi aldatanlara yılın ilk 11 ayında 92.5 milyon Türk lirası ceza uyguladığını duyurdu.

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı duyurdu: Tüketiciyi aldatana ceza yağdı! 92,5 milyon TL...

Son dakika: Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun tüketiciyi aldatanlara yılın ilk 11 ayında 92.5 milyon Türk lirası ceza uyguladığını duyurdu.

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