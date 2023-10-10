Ticaret Bakanlığı harekete geçti! İlanlar tek tek incelendi, fiyatı şişirenler yandı

İlan siteleri bir süredir mercek altındaydı. Denetimler sıklaştı, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Piyasanın dengesini bozan, ilanı tarihte olduğu andan itibaren yüzde 100 artış yapan 545 kişi manipülatör tespit edildi. Bu kişilere 100'er bin TL'den 54 milyon 500 bin TL para cezası kesildi.

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN İLANLAR ARAŞTIRILDI

Yetkililer, 1 Eylül tarihinden itibaren verilen satılık ev ilanlarını araştırdı. Kimi serbest rekabeti bozdu kimi ise fiyatları şişirerek tüketiciyi mağdur etti.

EMLAK DIŞINDAKİ ALANLARDA DA DENETİMLER SÜRECEK

Show Haber'in haberine göre piyasada spekülasyonlara neden olanlar tek tek belirlenirken Ticaret Bakanlığı yetkilileri emlak dışındaki alanlarda da denetimlerin süreciğini açıkladı.



