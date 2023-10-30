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Ticaret Bakanlığı koordinasyonundaki Akaryakıt Özel Ekibi bugüne kadar 15,6 milyar liralık kamu zararını ortaya çıkardı

30.10.2023 11:28 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele eden Akaryakıt Özel Ekibi, kurulduğu günden bu yana 1800 firmaya yönelik çalışma yürütürken 15,6 milyar liralık kamu zararı tespit etti. Ekip, bu firmalarca 45 milyar liralık sahte fatura düzenlendiğini belirledi. Bu yılın 9 ayında 47 firmaya yönelik çalışma gerçekleştirilirken bu kuruluşlarca düzenlenen 3,2 milyar liralık sahte fatura nedeniyle kamunun 1,4 milyar lira zarara uğratıldığı hesaplandı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonundaki Akaryakıt Özel Ekibi bugüne kadar 15,6 milyar liralık kamu zararını ortaya çıkardı

Bakanlık, Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı doğrultusunda, kamunun bu alandaki çalışmalarını koordine ediyor. İlgili kamu kurumlarının katılımıyla oluşturulan Akaryakıt Özel Ekibi de sahada mücadele gerçekleştiriyor.

1800 FİRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMA! 15,6 MİLYAR LİRALIK KAMU ZARARI ORTAYA ÇIKARILDI

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, kurulduğu 21 Eylül 2014'ten bu yana ekip tarafından 1800 firmaya yönelik çalışma yürütüldü ve 15,6 milyar liralık kamu zararı ortaya çıkarıldı.

3,2 MİLYAR LİRALIK SAHTE FATURA NEDENİYLE KAMUNUN 1,4 MİLYAR LİRA ZARARA UĞRATILDIĞI HESAPLANDI

Bu yılın 9 ayında ise 47 firmaya yönelik çalışma yapılırken bu kuruluşlarca düzenlenen 3,2 milyar liralık sahte fatura nedeniyle kamunun 1,4 milyar lira zarara uğratıldığı hesaplandı.

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YASA DIŞI DÜZENEKLER TESPİT EDİLDİ

Ekip tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 43 akaryakıt bayisinin yazar kasa ve otomasyon sistemlerine müdahale ederek yasa dışı gizli düzeneklerle kayıt dışı akaryakıt sattıkları belirlendi. Söz konusu bayiler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirildi. Bu bildirim neticesinde, düzenlenen vergi inceleme raporlarına istinaden yargı kararları sonuçlanana kadar bu bayilerin faaliyetlerinin geçici durdurulması sağlandı.

Kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar Akaryakıt Özel Ekibi tarafından 1800 firmaya yönelik yürütülen çalışmalarda, bu kuruluşlarca 45 milyar liralık sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.

Öte yandan, bu yılın 9 aylık döneminde Gümrük Muhafaza birimlerince 47 olayda, 13 milyon lira değerinde ve 769 ton kaçak akaryakıt belirlendi.

Türkiye’de ilk defa tüm kolluk birimlerinin tek çatı altında toplandığı Akaryakıt Özel Ekibi, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından yapılan görevlendirmelerle faaliyetlerini yürütüyor. Ekipte, akaryakıt ve buna bağlı vergi kaçakçılığının önlenmesine yönelik ihtisaslaşmış personel işbirliği içinde görev yapıyor. (AA)

Canlı Borsa


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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Akaryakıt

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