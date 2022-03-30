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Ticaret Bakanlığı'ndan 2,5 milyon küçükbaş hayvanın Katar’a gönderildiği iddiasına yanıt

30.03.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, Katar'a 2.5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin iddialara karşı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Katar’a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktır" denildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan 2,5 milyon küçükbaş hayvanın Katar’a gönderildiği iddiasına yanıt

Ticaret Bakanlığı, Katar'a 2.5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin iddialara açıklama getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "2021 yılı Kasım-Aralık döneminde Katar’a gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 22 bin 600’dür. 2022 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde ise Katar’a 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir." denildi.

Açıklamada, 2021 Kasım-Aralık döneminde Katar'a gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatının miktar bazında 22 bin 600 olduğu belirtilerek, 2022 yılının ocak ve şubat aylarında ise bu ülkeye 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu yılın mart ayında Katar'a 9 bin 850 küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bakanlığımız verilerine göre, 2020 yılında toplam 155 bin 736 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar'a 2020 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 72 bin 5'tir. 2021 yılında ise toplam 264 bin 216 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar'a 2021 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı ise miktar bazında 96 bin 797'dir."

"HERKESİ SORUMLU DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından canlı büyük ve küçükbaş hayvan ihracatına ilişkin sertifikasyon işlemlerinin 18 Mart 2022 tarihi itibarıyla durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup, konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımız tarafından yapılan bildirimlere itibar edilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak herkesi kamuoyunda spekülasyonlara neden olacak somut bilgiye dayalı olmayan beyanlardan kaçınmaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz."(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Katar
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