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Ticaret Bakanlığı'ndan 6 ünlü isme ceza

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.08.2020 13:58 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun bazı ünlülerin tanıttığı takviye edici gıda ürününe ceza kestiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan 6 ünlü isme ceza

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Ünlü isimlerce sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda, reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin "No Attack" isimli ürünün "bağışıklık sistemini güçlendirdiği, böylece koronavirüs dahil her türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu, iyileştirici etkiye sahip olduğu, ürünlerin bizzat kendilerince de kullandığı ve faydalı sonuçlar elde edildiği" açıklamalarına yer verildiği anlaşılmıştır. Reklam Kurulu söz konusu reklamlardan dolayı müştereken sorumlu olduğu tespit edilen sosyal medya hesaplarından bu paylaşımı yapan 6 ünlü isme ve reklam vereni olan Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.'ye her biri için 104 bin 781 lira olmak üzere toplam 733 bin 476 lira para cezası verilmesine ve söz konusu tanıtımların durdurulmasına karar vermiştir.


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