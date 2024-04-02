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Ticaret Bakanlığı'ndan bayram mesaisi! Vatandaşlara çağrı yapıldı, yaptırım uygulanacak!

02.04.2024 11:11
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Ramazan Bayramı öncesi Ticaret Bakanlığı hazırlıklarını tamamladı. Denetimler sıklaştırıldı, fahiş fiyat uygulayanlara yaptırım uygulanacak. Bakanlıktan vatandaşlara da bir çağrı geldi.

Ticaret Bakanlığı'ndan bayram mesaisi! Vatandaşlara çağrı yapıldı, yaptırım uygulanacak!

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağdur olmaması, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla denetim faaliyetlerinin ramazanın son günlerinde ve Ramazan Bayramı süresince de artırılarak, etkin şekilde sürdürüleceğini bildirdi. Bakanlık vatandaşların şahit oldukları fahiş fiyat artışlarını da bildirmelerini istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'na günler kala gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Fahiş fiyatlar konusunda uyarının da yer aldığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla ramazan ayı boyunca sürdürdüğümüz yoğun denetim faaliyetlerini ramazan ayının son günlerinde ve Ramazan Bayramı süresince artırarak etkin bir şekilde sürdüreceğiz." denildi.

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İŞLETMELER VE MARKETLER YAKIN TAKİPTE

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda, özellikle alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık ürün satan perakende işletmeler ve tüm marketler yakın takibimiz altında olmaya devam edecektir. Bu çerçevede, vatandaşlarımıza şahit oldukları fahiş fiyat artışlarını Bakanlığımızın çağrı merkezine ve Bakanlığımızın internet sayfasına bildirebileceklerini bir kez daha belirtmek isteriz."

YATIRIM UYGULANACAK

Açıklamada, işletmelerin, mevzuata uyum sağlama ve vatandaşları mağdur etmeme noktasında gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğinin altı çizilerek, "Aksi halde, vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü girişime karşı, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Bakanlığımızca gerekli yaptırımların uygulanacağını ifade etmek isteriz." değerlendirmesinde bulunuldu.

(AA)
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı denetim bayram
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