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Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat cezası! Aralarında ulusal marketler de var

18.11.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı belirlenen işletmelere ceza yağdırdı. Açıklamada, aralarında ulusal marketlerin de olduğu 21 işletmeye 9 milyon liradan fazla ceza kesildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat cezası! Aralarında ulusal marketler de var

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun, 2022 yılının 7'nci toplantısını gerçekleştirdiği belirtilerek "Toplantıda, tüketicilerimizin temel ihtiyaçları arasında yer alan yumurta, süt, makarna, yoğurt gibi gıda ürünleri ile deterjan, sabun gibi temizlik maddeleri ve benzeri ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren zincir marketler ile diğer işletmelere yönelik olarak Bakanlığımız tarafından yapılan denetim sonuçları görüşülmüştür. Bu kapsamda; fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen, aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9 milyon 403 bin 237 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

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PANDEMİDEN BU YANA 56 MİLYON 602 BİN TL CEZA

Kamunun yanı sıra tüketici ve özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun, tedarik zincirinde serbest piyasa koşullarının sağlıklı ve düzenli işlemesine katkı sağlamayı ve tüketicileri korumayı amaçladığı kaydedilerek, "Bu doğrultuda, pandeminin başlangıcından itibaren süt ürünlerinden tahıl ürünlerine, bebek bezi ve mamasından temizlik ürünlerine, sebze ve meyveden ekmeğe, yangın ekipmanlarından KDV indirimlerinin uygulanıp uygulanmadığına, elektronik pazar yerlerinden araç stokçuluğuna varıncaya kadar binlerce işletme ve ürün denetlenmiştir. Bugüne kadar yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56 milyon 602 bin 168 TL idari para cezası uygulanmıştır. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk denetimlerine ara vermeden devam edilmektedir" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı market

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