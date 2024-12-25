Ticaret Bakanlığı'ndan işletmelere zam oranlarında 'asgari ücret' uyarısı: "En ağır bir şekilde cezalandıracağız"

Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2025 yılı asgari ücretini 22 bin 104 TL olarak açıklamasının ardından milyonların beklediği sorunun cevabı açıklığa kavuştu. Asgari ücretin belli olmasının ardından birçok kişi gelecek yeni zamlar konusunda endişeli. Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından asgari ücretin belirlenmesinin ardından fiyat artışlarıyla ilgili açıklama geldi.

"EN AĞIR BİR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAKTIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde:

"Asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz. Vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır."

Açıklamanın tamamı şu şekilde: