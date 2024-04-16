FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ticaret Bakanlığı’ndan İsrail'e ihracat kısıtlaması açıklaması: 'Sıkı şekilde uygulanmakta'

Ticaret Bakanlığı’ndan İsrail'e ihracat kısıtlaması açıklaması: 'Sıkı şekilde uygulanmakta'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.04.2024 12:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından İsrail'e ihracat kısıtlaması ile ilgili açıklama metni yayımladı. Kararın spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve net olduğu ve sıkı şekilde uygulandığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan İsrail'e ihracat kısıtlaması açıklaması: 'Sıkı şekilde uygulanmakta'

Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'e ihracat kısıtlamasıyla ilgili "Ticaret Bakanlığı’nın 9 Nisan 2024 tarihinde yayınladığı İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürüne, 9 Nisan 2024, saat 09.00’dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır." açıklaması geldi.

Açıklamada, "Ayrıca söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail’e gönderilmeleri de bu kısıtlama kapsamına dahil edilmiştir. Hal böyle iken, kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan 2024 tarihinden önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle, ya da kötü niyetle açıklanabilir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman her alanda her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiracı ve ev sahiplerinin gözü bu kararda: Yüzde 25 sınırı kalkarsa zam oranı ne olacak?Kiracı ve ev sahiplerinin gözü bu kararda: Yüzde 25 sınırı kalkarsa zam oranı ne olacak?
Benzinin 45 lira olmasının sorumlusunu böyle haykırdıBenzinin 45 lira olmasının sorumlusunu böyle haykırdı
Tatil sezonu öncesi rezervasyon dolandırıcılığı uyarısıTatil sezonu öncesi rezervasyon dolandırıcılığı uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı İsrail İhracat
En Çok Okunan Haberler
Bayram tatiline damga vuran tartışma son buldu

Bayram tatiline damga vuran tartışma son buldu

Tarihe geçen '40 yapar'dan sonra Bahçeli'den yeni hesap

Tarihe geçen '40 yapar'dan sonra Bahçeli'den yeni hesap

Benzinin 45 lira olmasının sorumlusunu böyle haykırdı

Benzinin 45 lira olmasının sorumlusunu böyle haykırdı

IBAN ödemeleri mercek altında: KDV ve ağır vergi cezası geliyor

IBAN ödemeleri mercek altında: KDV ve ağır vergi cezası geliyor

O ülke rotasını Türkiye'ye çevirdi! 2 ayda Rusları geride bıraktılar: Akın akın geliyorlar

O ülke rotasını Türkiye'ye çevirdi! 2 ayda Rusları geride bıraktılar: Akın akın geliyorlar

Açıkta hasat başladı: Kilo fiyatı bir ayda 70 TL birden düştü

Açıkta hasat başladı: Kilo fiyatı bir ayda 70 TL birden düştü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.