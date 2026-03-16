Ticaret Bakanlığı'ndan yeni hamle: Yurt dışında marka alan firmalara destek

Ticaret Bakanlığı, yurt dışında marka satın alan Türk firmaları için yeni bir destek mekanizmasını devreye aldı. Düzenleme kapsamında kira giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetleri devlet destekleri kapsamına alınacak.

Ticaret Bakanlığı, Türk şirketlerinin küresel pazarlardaki gücünü artırmak amacıyla yeni bir destek programını hayata geçirdi.

DEVLET DESTEKLERİ KAPSAMINA ALINDI!

Yeni düzenleme kapsamında Türkiye’de üretim ve tedarik süreçlerini gerçekleştiren firmaların yurt dışında satın aldıkları yabancı markalara ait birimlerin kira giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetleri devlet destekleri kapsamına alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, küresel ticaretin rotasının yeniden çizildiği, rekabetin yalnızca ürün odaklı değil, marka ve pazar hakimiyeti odaklı yaşandığı bugünlerde Türkiye'nin "Made in Türkiye" damgalı ürünleriyle dünya pazarlarındaki gücünü her geçen gün artırdığı belirtildi.

Bakanlığın, ihracatçıların küresel pazarlardaki elini güçlendirmek, katma değerli ihracatı artırmak ve Türkiye'nin stratejik hedefleri doğrultusunda dünya ticaretindeki payını yükseltmek amacıyla yeni ve stratejik bir adım attığına işaret edilen açıklamada, ülkenin güçlü üretim altyapısı, kalifiye insan kaynağı ve gelişmiş tedarik zinciri kapasitesinin, ihracatın temel taşını oluşturduğu aktarıldı. Bu gücün, uluslararası arenada hak ettiği karşılığı bulmasının, yalnızca ürün satarak değil, uluslararası marka ağlarına entegre olmakla mümkün olacağına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu vizyon doğrultusunda, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yürütülen Şirket ve Marka Alım Desteği mekanizmasının kapsamı genişletilmiş, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki görünürlüğünü doğrudan artıracak yeni bir destek unsuru devreye alınmıştır. Yeni düzenleme ile Türkiye'de üretim ve tedarik süreçlerini gerçekleştirilen firmalarımızın, yurt dışında satın aldıkları yabancı markaya yönelik birimlerin kira giderleri ile söz konusu markaya yönelik gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama faaliyetleri devlet destekleri kapsamına alınmıştır."

"DÜZENLEME İHRACATÇILARIMIZIN MARKALAŞMASINI DESTEKLEMEKTEDİR"

Söz konusu destekle yalnızca finansal katkı sağlamayacağı, aynı zamanda ihracatçıların küresel pazarlardaki konumlarını güçlendirecek stratejik bir vizyon ortaya konulacağına değinilen açıklamada, şirketlerin halihazırda tedarikçisi konumunda oldukları müşterileri ve pazarı hazır markaları satın alarak, ileri entegrasyon sağlamalarının desteklendiği, böylece uluslararası marka değerlerinin Türkiye'nin fikri mülkiyet havuzuna katılmasıyla, katma değerli büyümenin önünün açıldığı vurgulandı.

Bu stratejik adımla, firmaların yabancı markaları satın alarak oluşturdukları dağıtım ve satış ağlarını, "Made in Türkiye" ürünlerinin dünya pazarlarına tanıtım üssü haline getirmelerinin teşvik edileceğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Satın alınan markaya ilişkin birimlerin kira giderleri ile markanın küresel bilinirliğine yönelik gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama çalışmaları desteklenerek, markalarımızın yurt dışındaki rekabet gücü ve görünürlüğü artırılacaktır. Bu düzenleme, ihracatçılarımızın yalnızca üretici değil, uluslararası pazarlarda markalaşmış oyuncular olma vizyonunu desteklemektedir. Bakanlık olarak firmalarımızın yurt dışındaki faaliyetlerini kolaylaştırırken, yürütülen destek mekanizmalarının bütüncül ve esnek yapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni destek unsuru ile dünya pazarlarında, Türk malı ürünlerin bilinirliğinin artırılması, küresel perakende ağlarına erişimin kolaylaştırılması ve ihracatımızın çok kanallı bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. İhracatçımızın her daim yanında olan Bakanlığımız, küresel rekabetin her alanında firmalarımızı desteklemeye ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması için gerekli tüm enstrümanları hızla devreye almaya kararlıdır."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

