FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2021 Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2021 Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

04.11.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacağını açıkladı. Sözleşmeli personel alımı 3 Kasım tarihinde başlamıştı. Başvuruda bulunmak isteyenler başvuruların nereden yapılacağını merak ediyor. Peki ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte 2021 Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2021 Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyenler başvuruların nereden yapılacağını ve şartları araştırıyor. Peki ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak?

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS tercih kılavuzu adayların erişimine açılmış durumda. Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri ise 3 Kasım 2021 tarihinde başladı. Adaylar, yayınlanan kılavuza göre işlemlerini yapabilecek. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı personel alımının ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzuna saat 10.00 itibariyle aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler.

Adaylar tercihlerini, 03 - 08 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler. Tercih işlemleri, 08 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecek.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Belli oldu2022 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Belli oldu
PARTNER"Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz""Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz"
6 saatlik yol 45 dakikaya düşecek!6 saatlik yol 45 dakikaya düşecek!
Anahtar Kelimeler:
personel alımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

Yaşlı çiftin 400 bin lirası bir çırpıda gitti

Yaşlı çiftin 400 bin lirası bir çırpıda gitti

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Bakan Dönmez'den fiyat artışı açıklaması

Bakan Dönmez'den fiyat artışı açıklaması

Asgari ücretten vergi alınmazsa ne olur?

Asgari ücretten vergi alınmazsa ne olur?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Fiyatıyla uykuları kaçıran yatak modelleri

Fiyatıyla uykuları kaçıran yatak modelleri

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Emekli maaşı en az 2000 TL olacak! İşte yapılacak zamlar...

Emekli maaşı en az 2000 TL olacak! İşte yapılacak zamlar...

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.