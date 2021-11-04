Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2021 Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyenler başvuruların nereden yapılacağını ve şartları araştırıyor. Peki ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak?

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS tercih kılavuzu adayların erişimine açılmış durumda. Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri ise 3 Kasım 2021 tarihinde başladı. Adaylar, yayınlanan kılavuza göre işlemlerini yapabilecek. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı personel alımının ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzuna saat 10.00 itibariyle aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler.

Adaylar tercihlerini, 03 - 08 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler. Tercih işlemleri, 08 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecek.

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