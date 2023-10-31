Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete'den duyurdu! 1 yıl boyunca kur farkı dikkate alınmayacak

Ticaret Bakanlığı'nın "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararı 1 Ocak 2025 tarihine kadar dikkate alınmayacak.

Kanunda 1 Ocak 2023 olarak belirlenen tarih, geçen yıl bu dönemlerde 1 Ocak 2024 olarak uzatılmıştı.





