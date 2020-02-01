Ticaret Bakanlığından Brexit açıklaması:

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin, Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasında (Brexit) geçiş süreci boyunca Birleşik Krallık'ın ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele göreceği böylece aynı süre içinde Türkiye için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacağı belirtilerek, "Birleşik Krallık ile hazırlıkları yapılmış olan bir STA müzakere sürecinin yürütülmesi planlanmaktadır." ifadesine yer verildi.

"Bu süre boyunca Birleşik Krallık, ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele görecek, böylelikle aynı süre içinde ülkemiz için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacaktır. Geçiş Dönemi boyunca, AB ve Birleşik Krallık arasında gelecek dönem ilişkilerini şekillendirecek yeni bir Ticaret Anlaşması müzakere edilecektir. Söz konusu müzakerelere paralel olarak ülkemizle Birleşik Krallık arasında bir ikili ticaret anlaşması yapmak üzere, iki ülke arasında kurulmuş olan Ticaret Çalışma Grubu bünyesinde tüm unsurlarıyla, zaten Birleşik Krallık ile hazırlıkları yapılmış olan bir STA müzakere sürecinin yürütülmesi planlanmaktadır."

