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Ticaret Bakanlığından Brexit açıklaması:

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2020 17:36 | Son Güncelleme

"(Brexit'te geçiş süreci) Bu süre boyunca Birleşik Krallık, ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele görecek, böylelikle aynı süre içinde ülkemiz için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacak" - "Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bir ikili ticaret anlaşması yapmak üzere, iki ülke arasında kurulmuş olan Ticaret Çalışma Grubu bünyesinde tüm unsurlarıyla, zaten Birleşik Krallık ile birlikte hazırlıkları yapılmış olan bir STA müzakere sürecinin yürütülmesi planlanmaktadır"

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin, Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasında (Brexit) geçiş süreci boyunca Birleşik Krallık'ın ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele göreceği böylece aynı süre içinde Türkiye için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacağı belirtilerek, "Birleşik Krallık ile hazırlıkları yapılmış olan bir STA müzakere sürecinin yürütülmesi planlanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Bakanlıklığın Brexit sürecinde Türkiye-Birleşik Krallık ticari ilişkilerine ilişkin açıklamasında, Birleşik Krallık’ta 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında, İngiltere'nin AB’den ayrılma isteğinin 29 Mart 2017 tarihinde kesinleştiği ve Brexit sürecinin başladığı hatırlatıldı.

AB ile İngiltere arasındaki Brexit müzakerelerinin 14 Kasım 2018 tarihinde neticelendiği ve Geri Çekilme Anlaşması üzerinde mutabakata varıldığı vurgulanarak, Brexit'in 31 Ocak 2020’de gerçekleştiğine işaret edildi.

Brexit sonrasında Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasıyla, 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen "Geçiş Dönemi"nin başladığı belirtilerek açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu süre boyunca Birleşik Krallık, ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele görecek, böylelikle aynı süre içinde ülkemiz için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacaktır. Geçiş Dönemi boyunca, AB ve Birleşik Krallık arasında gelecek dönem ilişkilerini şekillendirecek yeni bir Ticaret Anlaşması müzakere edilecektir. Söz konusu müzakerelere paralel olarak ülkemizle Birleşik Krallık arasında bir ikili ticaret anlaşması yapmak üzere, iki ülke arasında kurulmuş olan Ticaret Çalışma Grubu bünyesinde tüm unsurlarıyla, zaten Birleşik Krallık ile hazırlıkları yapılmış olan bir STA müzakere sürecinin yürütülmesi planlanmaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
açıklama, Brexit, Ticaret Bakanlığı,

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