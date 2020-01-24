"Ticaretin sicili" arşiviyle birlikte dijitalleştirildi

MEHTAP YILMAZ - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tüm arşiviyle birlikte dijitalleştirildiğini belirterek, "1957 yılından günümüze kadar yayımlanan 17,6 milyon ilana artık bir tıkla ücretsiz ulaşılabiliyor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin dijital dönüşümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazetenin ilk sayısının 21 Şubat 1957'de yayımlandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, o günden bugüne kadar 16 bin 658 nüsha çıkarıldığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, gazetenin bir nüshasının ortalama 1000 sayfadan oluştuğuna ve yaklaşık 3 bin ilan içerdiğine işaret ederek, bugüne kadar yayımlanan nüshaların 5,2 milyon sayfayı bulduğunu ve böylece 17,6 milyonluk bir ilan arşivi oluştuğunu bildirdi.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2020 yılına yeni bir vizyonla girdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Dijital dönüşüm yaşadığımız bu teknoloji çağında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin yazılım altyapısı yenilendi ve internet sitesi erişime açıldı. Gazetenin tüm arşivi dijitalleşti. 1957 yılından günümüze kadar yayımlanan 17,6 milyon ilana artık bir tıkla ücretsiz ulaşılabiliyor."