Ticari krediler için adım atılmıştı: Mehmet Şimşek 'desteğimiz tam' diyerek Merkez Bankası'nın arkasında durdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi. Merkez Bankası'nın kredi kararının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk yorum geldi. Bakan Şimşek, şubat ayı enflasyon rakamlarına değinerek fiyat istikrarı vurgusu yaptı. Şimşek Merkez Bankası'na desteklerinin de tam olduğunu belirtti.

Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Şimşek şunları kaydetti:

"Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır. TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır."







