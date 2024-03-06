FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ticari krediler için adım atılmıştı: Mehmet Şimşek 'desteğimiz tam' diyerek Merkez Bankası'nın arkasında durdu

Ticari krediler için adım atılmıştı: Mehmet Şimşek 'desteğimiz tam' diyerek Merkez Bankası'nın arkasında durdu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.03.2024 11:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın kredi adımlarını yorumladı. Bakan Şimşek fiyat istikrarı vurgusu yaparak Merkez Bankası'na desteklerinin tam olduğunu açıkladı.

Ticari krediler için adım atılmıştı: Mehmet Şimşek 'desteğimiz tam' diyerek Merkez Bankası'nın arkasında durdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi. Merkez Bankası'nın kredi kararının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk yorum geldi. Bakan Şimşek, şubat ayı enflasyon rakamlarına değinerek fiyat istikrarı vurgusu yaptı. Şimşek Merkez Bankası'na desteklerinin de tam olduğunu belirtti.

Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Şimşek şunları kaydetti:

"Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır. TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır."

Merkez Bankası açıkladı! Krediler için yeni karar Merkez Bankası açıkladı! Krediler için yeni karar


Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hisselerinin satışa çıkarıldığı iddia edilmişti: BOTAŞ'tan açıklama geldi Hisselerinin satışa çıkarıldığı iddia edilmişti: BOTAŞ'tan açıklama geldi
MASAK'a 615 bin 63 işlem başvurusu yapıldıMASAK'a 615 bin 63 işlem başvurusu yapıldı
Ek protokol imzalayan kiracılara kötü haber! 5 yılın ardından kötü bir sürprizle karşı karşıya kalabilirsiniz... Ek protokol imzalayan kiracılara kötü haber! 5 yılın ardından kötü bir sürprizle karşı karşıya kalabilirsiniz...
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek kredi Merkez Bankası
En Çok Okunan Haberler
Seksenler'in yıldızı hayatını kaybetti!

Seksenler'in yıldızı hayatını kaybetti!

Çanakkale depremini önceden tahmin etti! Japon uzmandan uyarı

Çanakkale depremini önceden tahmin etti! Japon uzmandan uyarı

İstanbul'da kulisler alev alev, seçim sürprizlere gebe!

İstanbul'da kulisler alev alev, seçim sürprizlere gebe!

Merkez Bankası'ndan 8 ay sonra ilk!

Merkez Bankası'ndan 8 ay sonra ilk!

Borsa mı faiz mi? Uzman isim yanıtladı

Borsa mı faiz mi? Uzman isim yanıtladı

Kredi kararları sonrası Şimşek'ten ilk yorum!

Kredi kararları sonrası Şimşek'ten ilk yorum!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.