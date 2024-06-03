TİM Başkanı Gültepe'den asgari ücrete ara zam ile ilgili dikkat çeken sözler: 'Eski sarmala döneriz'

Asgari ücret zammı, milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. 2022 ve 2023 yıllarında, asgari ücret Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirlendi. Şimdi gözler, Temmuz ayında yapılacak olası zam kararına çevrildi. Asgari ücret belirlenirken, işveren ve işçi sendikaları bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştiriyor ve enflasyon gibi ekonomik şartlar dikkate alınıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zam beklentilerine "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok" dedi. Bu açıklama ile birlikte, Temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağı netlik kazandı.

Yüksek enflasyon verisi sonrası çalışanlarda zam beklentisi artarken Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe'den konuya ilişkin açıklama geldi.

"ARA ZAM OLURSA ESKİ SARMALA DÖNERİZ"

Türkiye İhracat verileri toplantısında Bloomberg HT’ye konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe, 'Ara zam olursa eski sarmala döneriz' açıklamalarında bulundu.

Maliyetleri bahane ederek ürünlere fahiş zam yapanların önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Gültepe, maliyetlerin düşmesi ve maliyet fırsatçılığının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Gültepe sözlerine şöyle devam etti, “Enflasyonu körükleyen en büyük şeylerden birisi de maliyetler. Piyasadaki fırsatçılar girdi maliyetlerini fırsat bilerek çok fazla zam yapıyorlar. Enflasyon Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı gibi Mayıs ve Haziran'da pik yapacak sonra da aşağı yönlü düşecek. Önemli olan girdi maliyetlerini kontrol altına alarak enflasyon beklentilerini aşağı çekmek. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan’ın da bu konuda açıklama yapmıştı. Ara zam olacağını düşünmüyorum ara zam olursa eski sarmala döneriz. 2-3 ay hep birlikte bir bedel ödeyerek bu sarmaldan kurtulmamız lazım.”

"DÖVİZ ENFLASYON ORANINDA ARTARSA SÜRDÜRÜLEBİLİR OLUR"

Son bir senedir stabil seyreden döviz için de değerlendirmelerde bulunan Mustafa Gültepe dövizin enflasyon oranında artması gerektiğini söyledi. Gültepe, “Dövizin eksi 1 değil üretici fiyatları ne kadar artmışsa o kadar artması gerekiyor. Bu durumda sürdürülebilir olmak için enflasyonun yüzde 6-7 arttığı noktada kurun eksi 1 olması sürdürülebilir değil. Bu kur artsın demek değil bizler elbette kurun artmasını istemiyoruz. Ancak sürdürülebilirlik için bu oranın doğru olması lazım” dedi.





