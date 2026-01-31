FİNANS

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya yasağında kapsam genişliyor

Sigara ile mücadele kapsamında hazırlanan yeni mevzuat çalışmasıyla “Dumansız Hava Sahası” uygulaması genişletiliyor. Yeni düzenlemede yarı açık alan tanımı ve 5 metre kuralı dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Sigara içen milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Türkiye’de 2008 yılından beri kapalı alanlarda sigara içmek yasak. Ancak son zamanlarda birçok işletme yasağı delerek kapalı alanlarda sigara içilmesine müsaade ediyordu. Şikayetler sonrasında harekete geçen Sağlık Bakanlığı, tütün ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler yapmaya karar vermişti.

SİGARA YASAĞI YAYGINLAŞTIRILACAK!

Sigaraya yasaklarına yeni düzenlemeyle birlikte yarı açık alanlar kapalı alan statüsüne alınırken, kamuya açık birçok noktada sigara yasağı yaygınlaştırılacak.

Yeni düzenlemede öne çıkan başlıklar şöyle:

-“Yarı Açık” Alan Tanımı: Üstü açılır-kapanır tenteli alanlar ve kış bahçeleri artık tamamen kapalı alan sayılacak.

-5 Metre Kuralı: Kamu binaları, AVM’ler ve restoranların ana giriş kapılarından en az 5 metre mesafeye kadar sigara içmek yasak olacak.

-Çocuk Parkları ve Sahiller: Çocuk parklarının tamamı sigarasız alan ilan edilecek. Pilot bölgelerde plajlarda “mavi bölgeler” oluşturulacak.

Prof. Dr. Toker Ergüder, TÜİK 2022 verilerine göre Türkiye’de her gün tütün ürünü kullananlar arasında sigara içme oranının en yüksek olduğu yaş grubunun 35-44 olduğunu belirtti. Ergüder, bu yaş aralığındaki kişilerin yüzde 36,1’inin her gün tütün ürünü kullandığını ifade etti.

TÜRKİYE'DE SİGARA YASAKLARI

19 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan 5727 sayılı Kanun ile evler hariç tüm kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketimi yasaklandı.

2009 yılı Temmuz ayında tam olarak yürürlüğe giren yasa ile Türkiye dumansız hava sahasına giren 3. Avrupa ülkesi oldu.
2013 yılında taşıtların içinde de sigara tüketimi yasaklandı.

5 Aralık 2019 tarihinde Tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi. 5 Ocak 2020 itibarı ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
sigara yasak
