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Tiryakilere kötü haber, Sigaraya zam geldi! Fiyatlar bugün değişti, en pahalısı o oldu...

Tiryakileri üzen haber Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'dan geldi. Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bir sigara grubuna zam geldi. Böylece, en ucuz sigara 75 lira olurken en pahalı sigara ise 91 lira oldu. Peki, hangi sigara gruplarına zam geldi? İşte detaylar...

Tiryakilere kötü haber, Sigaraya zam geldi! Fiyatlar bugün değişti, en pahalısı o oldu...
Ezgi Sivritepe

Sigaraya yeni bir zam daha geldi. Sık sık zamlar ile gündeme gelen sigara fiyatlarına yeni bir güncelleme geldi. Bugünden itibaren geçerli olan zamlı fiyatları ise Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Erol Dündar duyurdu.

SİGARA-ALKOL

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tiryakileri üzen haberi açıklayan Dündar, "Bir maliyet zammı da sigaraya, JTİ sigara gurubuna zam geldi" sözlerini kullandı.
sigara-alkol

Bugünden itibaren geçerli olan zam sonrası ise en düşük sigara fiyatı 75 lira olurken en pahalı sigara 91 lira oldu.

İŞTE GÜNCEL FİYATLAR...

SİGARA-ZAM

Winston ve Camel gibi sigaraları içinde bulunduran grubun güncel fiyatları ise şu şekilde oldu:

Winston Dark Blue & Deep Blue: 80 TL
Winston Slender Q Line: 80 TL
Winston Slender: 80 TL
Winston: 84 TL
Winston Slims Q Line: 89 TL
Winston Slims: 90 TL
Winston Xsence: 91 TL
Camel Slender: 77 TL
Camel Deep Blue: 77 TL
Camel Black & White: 78 TL
Camel Yellow & Brown: 81 TL
Ld: 76 TL
Monte Carlo: 75 TL
Camel Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 195 TL

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Hissenet
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