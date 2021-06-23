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TKİ'nin 2 milyon ton kömür ihale ilanı Resmi Gazete'de!

23.06.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünce, 2 milyon ton kömürün üretimi ve taşınması işi ihale edilecek.

TKİ'nin 2 milyon ton kömür ihale ilanı Resmi Gazete'de!

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İLANIN DETAYLARI YAYIMLANDI

Buna göre, Kütahya'da bulunan Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, By Panolarından üzeri açılmış ve açılmakta olan 2 milyon ton tüvenan kömürün üretilmesi ve üretilen kömürün Ömerler Lavvar Tesisi, Paçallama Tesisi ve stok sahalarına taşınması işini ihale edecek. İşin süresi ise işe başlama tarihinden itibaren 428 gün olacak.

İhale, 27 Temmuz saat 14.00'te TKİ Genel Müdürlüğünün ihale salonunda gerçekleştirilecek.

Ayrıca teklifler aynı tarih ve saatte elektronik posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Tekliflerin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 120 gün olacak.

Kaynak: AA

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resmi gazete
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