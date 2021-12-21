TL Mevduat hesabına kimler katılabilecek? Bakan Nebati açıkladı: Sisteme kimler katılacak?

Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövize endeksli Türk Lirası mevduatları açıklaması dolardaki tansiyonu düşürdü. Bu açıklamaya göre TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisinin altında kaldığı durumda meydana gelecek fark, Hazine tarafından ödenecek. Peki TL Mevduat hesabına kimler katılabilecek? Bakan Nebati, söz konusu açıklamanın detaylarını aktardı.

TL MEVDUAT HESABINA KİMLER KATILABİLECEK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada TL mevduatı sistemine her bankanın katılabileceği aktarıldı. İşte açıklamanın detayları: "Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek."

Söz konusu açıklamada bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacağı bilgisi aktarıldı ve, "Ürün gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak" ifadeleri kullanıldı. Vade sonunda kur değişimi faiz oranı üzerinde kalırsa fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak. Hesaplar 3-6-9-12 ay vadelerle açılabilecek ve minimum faiz oranı TCMB politika faizi olarak uygulanacak.

Hesaptan para vadeden önce alınırsa hesap vadesiz hesaba dönüşecek ve faiz hakkı yanacak. esabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihtesi TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek. Sisteme isteyen her banka dahil olabilecek, katılım bankacılığına da uygulanması için çalışmalar sürdürülüyor.



