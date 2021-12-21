FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TL Mevduat hesabına kimler katılabilecek? Bakan Nebati açıkladı: Sisteme kimler katılacak?

TL Mevduat hesabına kimler katılabilecek? Bakan Nebati açıkladı: Sisteme kimler katılacak?

21.12.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövize endeksli mevduat sistemini duyurmuş ve bu duyurunun ardından dolarda gerileme görülmüştü. Açıklamaların ardından sisteme kimlerin katılabileceği araştırılıyordu. Dövize endeksli Türk Lirası mevduatlarıyla ilgili yeni düzenlemenin detayları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Peki TL Mevduat hesabına kimler katılabilecek?

TL Mevduat hesabına kimler katılabilecek? Bakan Nebati açıkladı: Sisteme kimler katılacak?

Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövize endeksli Türk Lirası mevduatları açıklaması dolardaki tansiyonu düşürdü. Bu açıklamaya göre TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisinin altında kaldığı durumda meydana gelecek fark, Hazine tarafından ödenecek. Peki TL Mevduat hesabına kimler katılabilecek? Bakan Nebati, söz konusu açıklamanın detaylarını aktardı.

TL Mevduat hesabına kimler katılabilecek? Bakan Nebati açıkladı: Sisteme kimler katılacak?

TL MEVDUAT HESABINA KİMLER KATILABİLECEK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada TL mevduatı sistemine her bankanın katılabileceği aktarıldı. İşte açıklamanın detayları: "Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek."

Söz konusu açıklamada bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacağı bilgisi aktarıldı ve, "Ürün gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak" ifadeleri kullanıldı. Vade sonunda kur değişimi faiz oranı üzerinde kalırsa fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak. Hesaplar 3-6-9-12 ay vadelerle açılabilecek ve minimum faiz oranı TCMB politika faizi olarak uygulanacak.
Hesaptan para vadeden önce alınırsa hesap vadesiz hesaba dönüşecek ve faiz hakkı yanacak. esabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihtesi TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek. Sisteme isteyen her banka dahil olabilecek, katılım bankacılığına da uygulanması için çalışmalar sürdürülüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Memura erken zam! Çalışmalar artık başladıMemura erken zam! Çalışmalar artık başladı
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar sert düştü! Otomobil firmaları harekete geçti

Dolar sert düştü! Otomobil firmaları harekete geçti

İşte dolar ve euro'da son durum

İşte dolar ve euro'da son durum

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Bakan Nebati'den flaş 'dövize endeksli TL'ye' ilişkin açıklama

Bakan Nebati'den flaş 'dövize endeksli TL'ye' ilişkin açıklama

Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.