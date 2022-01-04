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TL'nin reel değeri tarihi dip seviyede

04.01.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun 47,82 seviyesine gerilediğini duyurdu. Böylece yeni tarihi dip seviye görüldü.

TL'nin reel değeri tarihi dip seviyede

Türk Lirası Reel Döviz Kuru Endeksi Aralık ayında tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 11,7 düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi TÜFE bazında 47,82 puan ile tarihi düşük seviyesine geldi.

Bir önceki tarihi dip seviye 54,3 seviyesiyle Kasım ayında kaydedilmişti. TÜFE Bazlı Reel Döviz Kuru Endeksi Kasım ayında 54,33 puandan 54,13 puana revize edildi.

2021'de Şubat ayında 69 seviyesine tırmanan kur Haziran ayında 60 seviyesinin altını test etmişti. Sonrasında toparlanma sinyali veren kurda Ekim ayında yine 60'lı seviyeler izlenmişti.

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NEBATI NE OLDU GÜLÜYORMU GMZLERIN. SENİN GÜLER AMA İLK BOZDURAN SENSIN DOVİZİ O GECE

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