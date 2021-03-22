FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TL'de değer kaybı yüzde 15'e yaklaştı, Dolar 8 TL'yi geçti

TL'de değer kaybı yüzde 15'e yaklaştı, Dolar 8 TL'yi geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 08:42 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından TL haftaya değer kaybıyla başladı.

Asya piyasalarında TL'nin değer kaybı yüzde 15'e yaklaşırken, Dolar-TL kuru 8,36 TL'ye yükseldi.Cumhurbaşkanı Recep Teyyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasına piyasaların tepkisi sert oldu. Asya piyasalarında TL'nin Dolar karşısındaki değer kaybı kısa bir süreliğine yüzde 15'e kadar ulaşırken, Dolar 8,36 TL'den işlem gördü. Euro/TL kuru ise 9,76 seviyesine kadar yükseldi. TL Dolar karşısında geçen kasımdan bu yana en düşük seviyeden işlem görüyor.

Türk Lirası perşembe günü Merkez Bankası'nın fazi artırma kararı sonrası değerini artırmıştı.

Uzmalara göre, Türkiye'de sermaye kontrollerinin gündeme gelmesi olası. SEB Araştırma şirketinden analist Per Hammarlund, "Yetkili kurumların iki seçeneği var; piyasaların düzelmesi için ya faizleri kullanmaları gerekiyor ya da sermaye kontrollerini yürürlüğe koymaları" dedi. Uzman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "giderek artan otoriter tutumu" nedeniyle sermaye kontrollerinin en olası seçenek olduğunu belirtti.

Westpac senyor analisti Sean Callow ise Reuters'e açıklamasında TL'nin "Merkez Bankası'nın pozitif reel faizlerle TL'ye istikrar sağlamayacağı" endişesini taşıyan yatırımcılar tarafından "paramparça edildiğini" söyledi.

Geçen yıl kasım ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına atanan Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alınmış ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Ağbal'ın görevden alınması ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, TCMB başkanlığı görevi 20 ay içinde dört kez el değiştirdi.

Merkez Bankası bu karardan iki gün gün önce, politika faizi oranını yüzde 19'a yükseltmiş ve bu adımla yüksek enflasyonu kontrol etmeye çalışmıştı. Resmi rakamlara göre Türkiye'de yıllık enflasyon oranı şubat ayında yüzde 15'e yükselmiş durumda. Özellikle temel gıda maddelerinde yaşanan fiyat artışları nedeniyle Erdoğan'ın ekonomi yönetimine yönelik eleştiriler artıyor.

Reuters, DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklamasıBakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması
Doğum parası başvuru şartları nelerdir? Doğum parası başvuru şartları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs vaka sayıları yükseliyor! Yeni yasaklar gelebilir
Koronavirüs vaka sayıları yükseliyor! Yeni yasaklar gelebilir
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması
Flaş Berat Albayrak iddiası! 'Hazır olun' dedi ve açıkladı
Flaş Berat Albayrak iddiası! 'Hazır olun' dedi ve açıkladı
Dolarda dalgalanma sürüyor
Dolarda dalgalanma sürüyor
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasalara mesaj
Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasalara mesaj
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son Dakika: Goldman Sachs ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yatırım anlaşması yaptı!
Türk şirketle flaş yatırım anlaşması!
İşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatı!
İşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatı!
Anlık Tether ne kadar oldu? Tether (USDT) nedir? Tether yatırımcıları neden endişe ediyor?
Anlık Tether ne kadar oldu?
Borsa İstanbul'da işlemlere ara verildi
Borsa İstanbul'da işlemlere ara verildi
Kripto para piyasası ne durumda? 22 Mart Ethereum ne kadar oldu? Anlık Ethereum fiyatları!
22 Mart Ethereum ne kadar oldu?
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum! Temeli yok dedi ve açıkladı
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.