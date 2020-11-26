FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TL'de rekor değer kaybı: Euro 10 TL'ye yaklaştı

TL'de rekor değer kaybı: Euro 10 TL'ye yaklaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.11.2020 23:33 | Son Güncelleme

Türk lirasının euro ve dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor.

TL'de rekor değer kaybı: Euro 10 TL'ye yaklaştı

Euro kuru tarihi rekorla 10 TL'ye yaklaştı. Dolar kuru ise 8,5 TL seviyesine yükseldi.ABD seçimlerinin yapıldığı gün döviz kurlarında yükseliş sürüyor. Son olarak Euro/TL kuru 9,99 TL ile serbest piyasada 10 TL sınırına yaklaştı. Euro karşısında değer kaybeden dolar da TL karşısında rekor kırarak 8,53 TL'ye ulaştı. Sterlin/TL kuru da ilk kez 11 TL'yi aştı.

Türk lirasının bu sene dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 40'a ulaştı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) TL'deki değer kaybını frenlemek için bugün FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranını yüzde 11,75'ten yüzde 13,25'e yükseltti.

Türkiye ekonomisi yüksek işsizlik ve enflasyon gibi makro ekonomik sorunların yanında, ülkenin en büyük gelir kaynaklarından biri olan turizm sektörünün korona krizinden ağır darbe almasıyla zor bir dönemden geçiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik kurtuluş savaşı verdiğini söylemişti. Türkiye'nin yıllarca faiz, kur ve enflasyon üçgenine sıkıştırılmak istendiğini söyleyen Erdoğan, "Bunların bu oyunlarını birer birer bozuyoruz. Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz" demişti. Erdoğan, "Verdiğimiz savaş en az kapitülasyonların kaldırılması kadar öneme sahiptir. 2023 yılına kadar bu süreci tamamladığımızda, ekonomide bambaşka bir Türkiye'yi milletimize sunacağız. Bunun için milletimizden biraz daha sabır ve metanet bekliyorum" şeklinde konuşmuştu.

Daha fazlasını okumak için: Döviz kurları nereye koşuyor?

TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekimde yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda yüzde 11,89 oldu. Merkez Bankası temmuz ayında açıklanan enflasyon raporunda 2020 için enflasyon tahminini yüzde 8,9 olarak açıklamıştı. Ancak Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, geçen hafta düzenlenen yılın son enlasyon raporu sunumunda 2020 enflasyon beklentisini yüzde 12,1'e çektiklerini söylemişti.

dpa,DW/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
İşte güncel altın fiyatları! Altın düşüyor mu?İşte güncel altın fiyatları! Altın düşüyor mu?
Asgari ücret zammı ne zaman?Asgari ücret zammı ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu
Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Katar, Borsa İstanbul’a ortak oldu
Katar, Borsa İstanbul’a ortak oldu
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Araç muayenede yeni dönem!
Araç muayenede yeni dönem!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar/TL kuru 8 TL'nin üzerinde
Dolar/TL kuru 8 TL'nin üzerinde
Türkiye'de döviz kuru neden yükseliyor?
Türkiye'de döviz kuru neden yükseliyor?
Türkiye'de doların yükselişi sürüyor
Türkiye'de doların yükselişi sürüyor
Merkez Bankası'nın öngörüleri için ekonomistler ne diyor?
Merkez Bankası'nın öngörüleri için ekonomistler ne diyor?
Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,2 büyüdü
Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,2 büyüdü
Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'a gitti
Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'a gitti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.