FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TMO'dan ayçiçek yağı hamlesi! Fiyat artışları...

TMO'dan ayçiçek yağı hamlesi! Fiyat artışları...

19.12.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toprak Mahsulleri Ofisi, 23 Aralık’ta 24 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalat ihalesi açtı. İhale ile stoklarını güçlendirmeyi hedefleyen Ofis, muhtemel fiyat artışlarını önlemeye çalışacak.

TMO'dan ayçiçek yağı hamlesi! Fiyat artışları...

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 23 Aralık’ta 24 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalat ihalesi açtı. İhale kapsamında 3 ayrı partide 18 bin ton ham yağ Mersin ve İskenderun limanına, 6 bin ton ham ayçiçeği yağı da Tekirdağ limanına gelecek. Toplam 24 bin ton ham yağın 2 Ocak 2023-15 Şubat 2023 tarihleri arasında temin edilmesi öngörülüyor.

iStock-1218450147

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ihtiyat stoku oluşturmak amacıyla bu ithalatın yapılacağını söyledi.

Ofis tarihinde ilk kez Şubat 2021’de ham ayçiçeği yağı ithalatı yaptı. Daha sonra artan fiyatları kontrol etmek amacıyla yağ ithalatı zaman zaman devam etti. Son olarak 28 Nisan 2022’de 18 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalat ihalesi yapıldı. (FOREKS)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yatırımcılar harekete geçti: Döviz bozdurup, altın alıyorlarYatırımcılar harekete geçti: Döviz bozdurup, altın alıyorlar
Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim! Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim!
Asgari ücrette kritik tarih belli olduAsgari ücrette kritik tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
ayçiçek yağı TMO

En Çok Okunan Haberler

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

%100'lük zam sonrası büyük tuzak!

%100'lük zam sonrası büyük tuzak!

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta çifte indirim geliyor

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta çifte indirim geliyor

Asgari ücrette nihai karar veriliyor! Bu rakamlar üzerinden pazarlık edecekler

Asgari ücrette nihai karar veriliyor! Bu rakamlar üzerinden pazarlık edecekler

Sıfır otomobilde yeni yıl zammı endişesi: Daha gemideyken satıldılar!

Sıfır otomobilde yeni yıl zammı endişesi: Daha gemideyken satıldılar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.