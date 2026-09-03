TMO'dan rekor hububat alımı! Bakan Yumaklı açıkladı: 'Bu rakamlar yeni bir rekor'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, stratejik bir ürün olan hububatta bu yılki hasat sezonunun bol ve bereketli geçtiğini belirterek bunun, ülkemizin gıda arz güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Hasat gerçekleşme oranlarının buğdayda yüzde 98,8; arpada yüzde 99,2’ye ulaştığını aktaran Yumaklı, TMO’nun hububat alımlarını 769 alım merkezinde aralıksız sürdürdüğünün altını çizdi.

"HEM HUBUBAT ALIM MİKTARI HEM ÜRÜN ÖDEMESİNDE YENİ BİR REKOR"

Yumaklı, şunları kaydetti:

“Sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüten TMO, hasat sezonunun başından bugüne kadar 12,1 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdi, üreticilerimize 170 milyar liralık ödeme yaptı. Bu hem hububat alım miktarı hem ürün ödemesinde yeni bir rekordur. Hasat sezonunun başında üreticilerimize verdiğimiz ödeme taahhüdümüzü de yerine getiriyor, ürün bedellerini 21. günden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya, TMO’ya gelen bütün ürünleri almaya devam edeceğiz.”