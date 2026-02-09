TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

TMSF, kayyım olarak yönetimini üstlendiği ve franchise modeliyle faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve My Fried Chicken markalarının da dahil olduğu toplamda 7 ticari bütünlüğü satışa çıkardı.

2 MİLYAR 360 MİLYON TL

TMSF, Maydonoz Döner, My Fried Chicken, Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj'a ait mal, hak, varlıkları 2 milyar 360 milyon TL'ye satışa çıkardı.

İHALE TAKVİMİ

Gelen son bilgilere göre, son teklif verme tarihinin 31 Mart 2026 saat 16.00 olduğu öğrenilirken ihale, 1 Nisan 2026 saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

236 MİLYON TL TEMİNAT ŞARTI

İhaleye katılabilmek için yatırımcıların 236 milyon TL teminat sunması gerektiği ifade edildi.