TMSF bir şirketi 455 bin TL'den satışa çıkardı

TMSF iki şirketi satışa çıkardı! Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TMSF ilanlarına göre, Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ile Kaynak Kağıt Anonim Şirketi ihalelerinde kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanacak.

SÜRAT SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ İÇİN MUHAMMEN BEDEL 455 BİN TL

Muhammen bedeli 455 bin lira olarak belirlenen Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketinin ihalesine katılabilmek için 25 bin lira teminat yatırılması ve 6 Ekim saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 7 Ekim saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek.

KAYNAK KAĞIT ANONİM ŞİRKETİ İÇİN MUHAMMEN BEDEL 150 MİLYON TL

Kaynak Kağıt Anonim Şirketinin ihalesinde ise muhammen bedel 150 milyon lira olarak tespit edildi.

Katılım için 7,5 milyon lira teminat yatırılması gereken ihaleye 5 Ekim saat 16.30'a kadar teklif verilmesi şartı konuldu.

İhale, 6 Ekim saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır