TMSF'den ‘20 milyon euro’ iddiasına cevap: Söz konusu haberler…

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Boydaklar'a ait olan ve FETÖ’den el konan Erciyes Anadolu Holding şirketine atanan kayyım yönetiminin CEO'su Ertunç Laçinel'in 20 milyon Euro'yla kayıplara karıştığını iddia etmişti. Bu haberlerin üzerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bazı basın yayın organlarında yayımlanan kayyım haberleri hakkında açıklama yaptı. TMSF açıklamasında, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında yayımlanan, 'Kayyım 20 milyon euro ile kayıplara karıştı' haberleri üzerine kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur" ifadelerine yer verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Söz konusu haberlerin hayal mahsulü, iddiaların gerçek dışı olduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayyımlık yaptığımız şirketler, kanunda emredildiği üzere, 'basiretli tacir' gibi profesyonelce yönetilmekte, denetlenmekte ve her zaman hesabı verilmektedir. FETÖ ile ilgili şirketlere kayyım olarak görevlendirildiğimizden beri, kasıtlı olarak mesnetsiz iddialarla ve sansasyonel rakamlarla kayyım haberleri üretilmektedir. Böylesi yalan veya yanlış haberlerle TMSF'yi, kayyım temsilcilerini ve yönettiğimiz markaları itibarsızlaştırmaya çalışanlara karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı hatırlatırız.

TMSF yönetiminde hem kârlılığı hem de istihdamı artırılan şirketlere yalan haberlerle zarar vermeye çalışanlar suç işlemektedirler. Kurumumuza emanet edilen şirketleri ve markaları korumak için, kasıtlı olarak bu ve benzeri haberleri üretenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."



