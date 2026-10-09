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TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı

Destek Finans Faktoring, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şirkete kayyum olarak atandığını duyurdu.

TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı
Cansu Çamcı

Destek Finans Faktoring A.Ş., Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şirkete kayyum olarak atandığını duyurdu. Şirketin yönetim kurulu yeniden oluşturulurken, ticari faaliyetlerin kesintisiz devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 7 Ekim 2026 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şirkete kayyum olarak atandığı belirtildi.

Karar kapsamında TMSF tarafından şirket için yeni yönetim kurulu oluşturulduğu belirtilen açıklamada Yönetim Kurulu Başkanlığına Cemal Okumuş, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine İrem Soydan Güler, Yönetim Kurulu üyeliklerine Serdar Karakuş, Gönül Polat ve Kenan Alpdündar'ın atandığı belirtildi.

Ayrıca, açıklamada "Şirketin Genel Müdürlük görevine Kenan Alpdündar atanmış olup ilgili işlemlerin tamamlanmasını müteakip görevine başlayacaktır" bilgisi paylaşıldı.

"Şirketimizin yönetimi ve temsili Fon Kurulunca atanan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmekte olup Şirketimiz ticari faaliyetleri herhangi bir aksama olmaksızın kesintisiz olarak devam etmektedir" denilen KAP açıklamasında "Süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
kayyum şirket tmsf
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