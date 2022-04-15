TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tasarruf finansman sözleşmelerinin devir işlemlerine ilişkin detayları paylaştı.

TMSF, tasarruf finansman sözleşmelerinin devir işlemlerine ilişkin bilgi verdiği açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34'üncü maddesiyle 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununa eklenen Geçici 9’uncu madde kapsamında yapılacak sözleşme devirleri, sırasıyla, aşağıdaki işlem adımlarıyla gerçekleştirilecektir:

Tasfiye sürecindeki şirketin tasarruf dönemindeki tasarruf finansman sözleşmelerini devralmaya istekli şirketler, TMSF'ye başvuracaktır. TMSF tarafından, sözleşme devralma talebinde bulunan şirket ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) uygun görüş alınacaktır. BDDK'dan onay geldikten sonra, sözleşmelerin devri için, TMSF, devreden şirket ve devralan şirket arasında devir sözleşmesi imzalanacaktır. Hangi sözleşmelerin hangi şirkete devredildiği kamuoyuna duyurulacaktır."

"Hukuki süreci devam edenler hariç olmak üzere, tasarruf dönemindeki tasarruf finansman sözleşmeleri, yani bugüne kadar kendisine ev veya araba teslimatı yapılmamış olanların sözleşmelerinin devir ve teslimi yapılacaktır." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Devralan şirket tarafından, devralınan sözleşmelerin sahiplerine ulaşılarak, sözleşmelerini devam ettirip ettirmeyecekleri öğrenilecektir. Sözleşmesini devralan şirkette devam ettirmek isteyen müşterinin, bugüne kadar yatırmış olduğu tasarruf tutarı peşinat kabul edilerek, yeni bir sözleşme imzalanacaktır. Yeni sözleşmede tutar artırımı olması halinde; müşteri, artırılan tutara tekabül eden organizasyon ücretinin sadece yarısını ödeyecektir.

Yeni şirkette devam etmek istemeyen müşteri, sözleşme fesih dilekçesini, TMSF'ye değil sözleşmesini devralan şirkete teslim edecektir. Feshedilen sözleşmeler, devralan şirket tarafından devreden şirkete iade edilecektir.

Devralan şirket tarafından değil, devreden şirketin tasfiyesi masası tarafından, en geç bir ay içerisinde, müşterinin yatırmış olduğu tasarruf tutarının tamamı ile organizasyon ücretinin yüzde 20’si tek seferde nakit olarak ödenecektir. Organizasyon bedelinin kalan yüzde 80’i ile buna benzer diğer alacak talepleri, devreden şirketin tasfiye masasına, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında dördüncü sıra alacağı olarak kaydedilecektir.

Diğer taraftan, sözleşme devirleri kapsamında kurumumuz tarafından ödenen tutarların, ilgili şirketin ortaklarından ve sorumluluğu tespit edilen diğer yetkililerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takibi yoluyla, azami seviyede geri kazanılması için çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir.

Konuyla ilgili sıkça sorulan sorular sayfasına TMSF’nin ve tasfiyedeki şirketlerin internet sitelerinden ulaşılabilmektedir." (AA)

