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TMSF Maydonoz Döner'in araçlarını satışa çıkardı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.03.2025 17:30
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TMSF, FETÖ soruşturması sonucu kayyım atanan Maydonoz Döner'e ait 8 aracı satışa çıkardığını duyurdu. Araçların muhammen bedeli belli oldu.

TMSF Maydonoz Döner'in araçlarını satışa çıkardı

Son yıllarda Türkiye'nin birçok noktasında şubeleşen fast food zinciri Maydonoz Döner'in yönetimi, 21 Şubat'ta yapılan operasyon ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilirken, aralarında şirketin sahiplerinin de olduğu 126 isim hakkında tutuklama kararı verilmişti.

8 ARACI SATIŞA ÇIKARDI!

FETÖ'ye finansman operasyonu kapsamında kayyum atanan Maydonoz Döner'e ait lüks araçlar satışa çıkarıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkette mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirilmişti.

TMSF, FETÖ’den tutuklanan Somca Gıda (Maydonoz Döner) şirket yönetimi ve çalışanları tarafından kullanılan 8 aracı satışa çıkardı.

TMSF'nin satış ilanında iki adet Mercedes, iki adet BMW, iki adet Volvo, bir adet Renault Clio ve bir adet Fiat Egea marka araç yer aldı.

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EN UYGUN OTOMOBİL 875 BİN TL!

Açık artırma usulüyle yapılacak ihale 7 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek. İhale kapsamında satışa çıkarılan 8 aracın toplam muhamman bedeli 21 milyon lira olarak belirlendi.

Listede en uygun otomobil, 875 bin TL bedel ile ihaleye çıkacak 2022 model Fiat Egea olurken, en pahalı araç ise 3 milyon 800 bin TL bedel ile ihaleye çıkacak 2023 model Mercedes E200 D oldu.

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Anahtar Kelimeler:
kayyum tmsf Maydonoz Döner
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