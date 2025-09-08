TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi

Hisarcıklıoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2026-2028 dönemi OVP'sine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programın ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni eden Hisarcıklıoğlu, "Program kapsamında enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyüme, kamu maliyesi, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlara geniş bir şekilde yer verilmesi olumludur." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, programdaki hedef ve tedbirlerin, iş dünyasının yakından takip ettiği ve devamlı vurguladığı birçok hususu da içerdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle KOBİ'ler öncelikli olmak üzere reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması, emek yoğun sektörlere ek destekler verilmesi, ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması, iş gücü piyasasında ve mesleki eğitimde reform yapılması, artan korumacılık ve küresel ticaret savaşları döneminde yerli sanayimizin korunması ve rekabet gücünün artırılması bizim açımızdan öncelikli konulardır. Bu alanlarda somut çözümler ve ilerlemeler sağlamak adına, kamu ve özel sektör işbirliği içinde hızlı adımlar atılması gerekiyor. Bizler de iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır