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TOBB duyurdu: Sanayide çalışan sayısı 4 milyona yükseldi

06.02.2024 12:03 | Son Güncelleme:
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre sanayide çalışan sayısı yüzde 1.9 artışla 4 milyona yükseldi.

TOBB duyurdu: Sanayide çalışan sayısı 4 milyona yükseldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ocakta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 9,4 azalışla 4 bin 678'e geriledi. Toplam çalışan sayısı da ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 3 milyon 989 bin 687 olarak hesaplandı.

TOBB, ocak ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Buna göre, geçen ay onaylanan kapasite raporu sayısı Ocak 2023'e kıyasla yüzde 9,4 düşerek 4 bin 678 oldu.

En çok kapasite raporu düzenlenen 3 il, 1359 ile İstanbul, 308 ile Ankara, 302 raporla Bursa olarak belirlendi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Ocak 2023'te 96 bin 941 iken geçen ay yüzde 0,4 yükselişle 97 bin 330'a ulaştı.

(AA)
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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TOBB çalışan sanayi sayı
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