FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TOBB rakamları paylaştı! Kapanan şirket sayısında dikkat çeken artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kurulan şirket sayısı ve kapanan şirket sayısı verilerini paylaştı. Yapılan açıklamada dikkat çeken veriler ortaya çıktı. Buna göre kurulan şirket sayısı nisan ayında yıllık yüzde 18,5 arttı. Aynı ayda kapanan şirket sayısı ise yüzde 39,5 arttı.

TOBB rakamları paylaştı! Kapanan şirket sayısında dikkat çeken artış
Melih Kadir Yılmaz

TOBB açılan şirket sayısı ve kapanan şirket sayısıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre nisan ayında kurulan şirket sayısı aylık yüzde 9,4 azalırken, yıllık yüzde 18,5 arttı.

568565959

KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA ARTIŞ

Bahsi geçen açıklamada kapanan şirket sayısı da dikkat çekti. Kapanan şirket sayısı yine nisan ayında aylık yüzde 33,5, yıllık ise yüzde 39,5 arttı.

457585

TOBB'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"2025’in ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 arttı.

2025’in ilk 4 ayında, 2024’ün ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı %0,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %17 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı %24,8 azalmıştır.

2025’ün ilk 4 ayında, 2024’ün ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı %14,4 kapanan kooperatif sayısı %0,8 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %9,6 azalış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %18,5 artış oldu. Nisan 2025’te, Nisan 2024’e göre kurulan şirket sayısı %18,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %58,5 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı %28,7 oranında azalmıştır.

Nisan 2025’te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre %39,5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %6,2 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısı aynı kalmıştır.

Nisan 2025’te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %9,4 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %9,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %11,7 kurulan kooperatif sayısı %29,1 oranında azalmıştır.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %33,5 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısı %23,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %14,5 oranında azalmıştır"

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın için 'Körü körüne iyimser değilim'Altın için 'Körü körüne iyimser değilim'
Apple'dan Türkiye'deki Apple Music fiyatlarına zam!Apple'dan Türkiye'deki Apple Music fiyatlarına zam!

Anahtar Kelimeler:
TOBB şirket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeşilçam oyuncusu evinde bıçaklandı! Hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu evinde bıçaklandı! Hayatını kaybetti

Eski bakanın oğlu Avukat Çaka Kul hayatını kaybetti! Ebru Gündeş ile sözlenmişti

Eski bakanın oğlu Avukat Çaka Kul hayatını kaybetti! Ebru Gündeş ile sözlenmişti

Erdoğan dün 'Mecburuz' demişti! Yeni destek paketi geliyor...

Erdoğan dün 'Mecburuz' demişti! Yeni destek paketi geliyor...

Asgari ücret için kulis bilgisi! O tarih işaret edildi...

Asgari ücret için kulis bilgisi! O tarih işaret edildi...

Bir dönemin vergi rekortmeni olmuştu şimdi dar boğazda!

Bir dönemin vergi rekortmeni olmuştu şimdi dar boğazda!

İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddia edilmişti! Başsavcılık harekete geçti... 2 kişi gözaltına alındı

İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddia edilmişti! Başsavcılık harekete geçti... 2 kişi gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.