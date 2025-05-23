TOBB rakamları paylaştı! Kapanan şirket sayısında dikkat çeken artış

TOBB açılan şirket sayısı ve kapanan şirket sayısıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre nisan ayında kurulan şirket sayısı aylık yüzde 9,4 azalırken, yıllık yüzde 18,5 arttı.

KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA ARTIŞ

Bahsi geçen açıklamada kapanan şirket sayısı da dikkat çekti. Kapanan şirket sayısı yine nisan ayında aylık yüzde 33,5, yıllık ise yüzde 39,5 arttı.

TOBB'un yaptığı açıklama şu şekilde:



"2025’in ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 arttı.

2025’in ilk 4 ayında, 2024’ün ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı %0,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %17 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı %24,8 azalmıştır.

2025’ün ilk 4 ayında, 2024’ün ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı %14,4 kapanan kooperatif sayısı %0,8 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %9,6 azalış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %18,5 artış oldu. Nisan 2025’te, Nisan 2024’e göre kurulan şirket sayısı %18,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %58,5 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı %28,7 oranında azalmıştır.

Nisan 2025’te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre %39,5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %6,2 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısı aynı kalmıştır.

Nisan 2025’te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %9,4 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %9,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %11,7 kurulan kooperatif sayısı %29,1 oranında azalmıştır.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %33,5 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısı %23,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %14,5 oranında azalmıştır"