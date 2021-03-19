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TOBB ve Google küçük işletmeler için platform kurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2021 16:54 | Son Güncelleme

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Birlik ve Google tarafından hazırlanan "Küçük İşletmeler İçin Google" adlı plaftorm, bu işletmelerin dijital dünyada varlık oluşturmasına ve müşterilere farklı çevrim içi kanallar üzerinden satış yapmalarına destek sağlayacak.

TOBB ve Google küçük işletmeler için platform kurdu

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde daha da ön plana çıkan dijital ekonomi gerçeğine küçük işletmelerin uyum sağlaması ve bu alanda güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan platform, gerekli ürün ve çözüm önerilerini tek bir noktada adım adım açıklıyor.

KÜÇÜK İŞLETMELERE ÜCRETSİZ OLACAK

Platform, işletmelerin çevrim içi ortamda ihtiyaç duydukları ürün, araç ve eğitimleri ücretsiz sağlıyor.

İşletmelere özel bir plan da sunan platformda, bu plan çerçevesinde Google Benim İşletmem, YouTube, Google Ads, G Suite, Google Analytics, Grow My Store, Google Domains, Test My Site ve Market Finder gibi ürünlerin ilk kez veya daha etkin şekilde kullanılmasına ilişkin öneriler yer alıyor.

Küçük İşletmeler İçin Google kapsamında bu kuruluşlara işlerini dijitale nasıl taşıyacakları ve geliştirecekleri konusunda adım adım bilgiler veren Online Başarı Kılavuzu yer alıyor.

Öncelikli olarak küçük işletmelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilmiş platformda daha büyük işletmeler için de değer olabilecek araç ve kaynaklar yer alıyor.

'DİJİTALLEŞME İÇİN BÜYÜK FIRSAT'

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Google ile küçük işletmeleri dijitale taşımak için onlara yol gösterecek, rehberlik edecek, Google'ın dijital dönüşüm araçlarının tek bir çatı altında toplandığı platformu hayata geçirdiklerini bildirdi.

Küçük işletmeler için dijital dönüşüm esnasında en zor sürecin, doğru araçlara erişim sağlayabilmek olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, platformla küçük işletmelere hem Google'ın sunduğu dijital dönüşüm araçlarını göstermek hem de bu araçları adım adım açıklayarak doğru yöntemlerle kullanmalarını sağlamak istediklerini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, projeyle birçok küçük işletmenin kendilerini dijital dünyada daha görünür yapacaklarına ve süreçlerini dijitale daha kolay taşıyacaklarına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Projede hem dijital dönüşüm konusunda gelişim göstermiş hem de daha henüz dijital dönüşümüne başlamamış işletmeler için birçok çözüm var. Eğer fiziki olarak bir işiniz varsa bir kopyasının dijitalde olması gerekiyor. Google ile gerçekleştirdiğimiz bu proje küçük işletmelerin işlerini dijitale taşımaları için bir fırsat. Küçük işletmelerin işine yarayacak birçok çözüm tek bir çatı altında yer alıyor. Bu kapsamda tüm KOBİ'leri bu projeden faydalanmaya davet ediyorum."

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'BÜYÜMENİN YOLU DİJİTALLEŞMEDEN GEÇİYOR'

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu da KOBİ'lerin işlerini online ortama taşımak için adım adım yol gösteren, pratik bir kılavuza ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, TOBB ile iş birliği kapsamında işletmelere ücretsiz sunulan platformun KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğunu kolaylaştıracağını belirtti.

Keteloğlu, dijital dünyada eksiksiz şekilde yer almak ve bu aramalarda müşterilerin karşısına çıkabilmenin işletmeler açısından kritik önem taşıdığına dikkati çekerek, "Yeni normal koşullarında büyümenin ve rekabetçiliğin yolu dijitale yönelmekten geçerken, Google Türkiye olarak işletmeleri bu yolculuklarında desteklemekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

(AA)

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