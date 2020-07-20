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TOFED Genel Başkanı Özcan'dan bayram için ek sefer açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.07.2020 11:47 | Son Güncelleme

Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını ve otobüs firmalarının tüm hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Bu Kurban Bayramı'nda pek yolcu yok. Şu anda bilet satışlarımız düşük seviyede." dedi.

TOFED Genel Başkanı Özcan'dan bayram için ek sefer açıklaması

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından tüm tedbirleri alarak vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle şehirler arası kısıtlamanın yapıldığını anımsatan Özcan, 1 Haziran'dan sonra yüzde 50 kapasiteli yolcu taşımacılığına başladıklarını ifade etti.

Özcan, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle otobüsle seyahat izne tabi olduğu dönemde günlük 30 sefer yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sefer sayımız zamanla önce 800, daha sonra da 1150'ye çıktı. Pandemi nedeniyle de yüzde 50 yolcu taşımacılığına devam ediyoruz. Kurban Bayramı yaklaşıyor ve biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu Kurban Bayramı'nda pek yolcu yok. Şu anda bilet satışlarımız düşük seviyede. Geçen yılın Kurban Bayramı'yla kıyasladığımızda otobüs sefer sayılarımız yüzde 60 azalmış görünüyor. Bilet satışları böyle giderse ek otobüs seferi koymayı düşünmüyoruz. Yarı yarıya yolcu taşıdığımız için yolcu sayısı da bu sene çok düştü. Her bayram öncesinde otobüslerimiz dolardı ve ek seferler koyardık. Şu anki duruma göre bu bayramda böyle bir durumun yaşanacağı görünmüyor. Beklentimiz insanların memleketlerine gitmek için bayram için bilet alması."

Birçok kişinin pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrıldıktan sonra geriye dönmediğini vurgulayan Özcan, "Ayrıca bazı kişiler toplanıp araba kiralayarak memleketlerine gittiler. Bu da yolcu sayımızın azalmasına neden oldu." dedi.

Özcan, yüzde 50 yolcu taşımacılığının normalde 31 Temmuz'da kalkacağını bakanlığın açıkladığını anımsatarak, artık tam kapasiteyle yolcu taşımacılığına izin verilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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