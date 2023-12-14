Togg’a yüzde 50 zam gelmişti! Sebebi ortaya çıktı: 2024 yılından itibaren…

Yerli otomobil Togg’a gelen zamlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Global’de Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan Bakan Kacır Togg zamlarının sebeplerini tek tek anlattı. Bakan Kacır, “Bu kararları biz alıyor değiliz. Togg nihayetinde bir özel sektör girişimi. Biz de bunu onlara sorduk. Bu zamların aslında ön satış yapılan bu dönemden bu yana gerçekleşen maliyet artışlarından kaynaklı olarak yapıldığını ama bu zamları da her seferinde mümkün olduğunca geciktirerek yapmaya çalıştıklarını ifade ettiler. Togg Türkiye’nin otomobili ve mümkün olduğunca erişilebilir olmasını isteriz. Togg ‘en ucuz otomobil’ olma iddiası taşımıyor. Ama biz Togg’un kaliteli ve konforlu olması kadar milletimizin geniş kesimleri tarafından erişilebilir olmasını da arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ TOGG ZAMLARININ ARALIĞINA DA YANSIYACAK

Togg’un kendisi için emsal kabul ettiği bazı marka ve modellerin olduğunu da belirten Bakan Kacır, “O marka ve modelleri bizlerle de paylaştılar. Onları takip ediyorlar. Onların fiyatlarının altında olarak otomobili kullanıcılara sunmaya gayret gösteriyorlar. Enflasyonla mücadelemiz 2024 yılından itibaren net şekilde sonuç vermeye başlayacak. Bu konudaki en önemli hedefimiz fiyat istikrarı sağlayarak Türkiye’nin gündeminden bu konuları çıkarmak. Ümit ediyorum ki Togg açısından enflasyonda oluşacak olan düşüş zaman içerisinde fiyatları güncelleme ihtiyaçlarını en azından çok daha seyrek hale getirebilecektir. Şu bir gerçek ki bugüne kadar Togg, sözünü tutma odaklı hareket etti. Togg yatırımcılarının kısa vadede bu projeden bir kazanç elde etme hedeflerinden çok daha büyük bir hedefleri var. Türkiye’yi bu milli marka ile tanıştırma ve onu küresel marka haline getirmek” dedi.

“BU BİR YARIŞ VE BİZ HENÜZ İLK BASAMAKLARDAYIZ”

Tog yönetim kurulu ile sık sık bir araya geldiğini söyleyen Bakan Kacır’a Buket Aydın, “Siz biraz daha az zam yapın der misiniz?” sorusunu yöneltti. Bakan Kacır ise o soruya şöyle yanıt verdi:

“Ben bunu her zaman söylerim. Ben arzu ederim ki Togg her zaman daha fazla insanımızın erişebileceği bir otomobil olsun. Ama asıl olan bu markanın uzun vadede başarılı olabilmesi. Togg’un 85 milyona kazanım getirebilmesi lazım. Bunun içinde diğer küresel markalarla rekabet edebilmesi ve sürdürülebilir olması lazım. Ar-Ge’ye daha çok yatırım yapması lazım. Bu bir yarış ve biz bunun henüz ilk basamaklarındayız."

8 AYDA YÜZDE 50 ZAM

Togg liste fiyatları ilk olarak Temmuz ayında güncellenmişti. Nisan ayında 953 bin TL’den satılan Togg başlangıç paketi fiyatı yüzde 26’lık zam ile 1 milyon 277 bin 500 liraya yükselmişti.

Togg’a son zam ise elektrikli araçların ÖTV matrahlarında yapılan değişikliğin ardından geldi. Şirketin yayınladığı yeni fiyat listesine göre yüzde 16,5’lik zam ile V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 227 bin 500 liradan 1 milyon 430 bin liraya, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 329 bin 500 liradan 1 milyon 550 bin liraya ve V2 RWD Uzun Menzil de 1 milyon 563 bin 500 liradan 1 milyon 820 bin liraya yükseldi.

Son gelen zam ile birlikte, rakamlar Togg'un fiyatının ilk satışa çıktığı günden bu yana geçen 8 ay içinde yüzde 50 arttığını gösteriyor.

ÖTV GÜNCELLEMESİ 500 MİLYON LİRADAN KURTARDI

Togg’un ÖTV matrah oranı şu an için yüzde 10’luk dilimde kaldı. Ancak eğer matrah güncellemesi olmadan Togg T10X’in fiyatı artırılmış olsaydı, otomobilin V2 RWD Uzun Menzil versiyonu yüzde 40’lık ÖTV dilimine geçecek ve fiyatı da 2 milyon TL sınırına dayanacaktı.







