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Togg başvurusu nasıl yapılır, kaç kişi başvuru yaptı? TOGG kura çekimi ne zaman?

25.03.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Togg başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği Togg otomobili çekilişle satışa çıkarıldı. Togg çekilişle teslim edilecek olan T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu. Peki, Togg başvurusu nasıl yapılır, kaç kişi başvuru yaptı? TOGG kura çekimi ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Togg başvurusu nasıl yapılır, kaç kişi başvuru yaptı? TOGG kura çekimi ne zaman?

TOGG kura çekimi için heyecan giderek artıyor. Yerli otomobil sahibi olmak isteyenler başvurularını gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Togg başvurusu sayısı da belli oldu. Şirketten yapılan açıklamada, yerli otomobil için verilen ön sipariş sayısının 7 günde 100 bine ulaştığı aktarıldı. Peki, Togg başvurusu nasıl yapılır, kaç kişi başvuru yaptı? TOGG kura çekimi ne zaman? İşte tüm detaylar...

Togg 1

TOGG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

T10X ön siparişleri devam ediyor. Ön siparişler http://togg.com.tr'ye girerek veya Trumore'u indirerek gerçekleştirilebiliyor. Trumore'u daha önce indirdiyseniz güncellemeyi unutmayın. Ön sipariş oluşturma zamanınızın çekiliş sıralamanıza bir etkisi olmayacaktır.

Togg 2

TOGG KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOGG C segmenti SUV modeli 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı. Buna göre Mart sonunda başlayacak kuralar ile 2023 yılının sonuna kadar 20 bin TOGG sahiplerini bulacak.

Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 29 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.

Togg 3

TOGG FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU!

TOGG C segmenti SUV modeli 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı. Buna göre Mart sonunda başlayacak kuralar ile 2023 yılının sonuna kadar 20 bin TOGG sahiplerini bulacak.

T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

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