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TOGG CEO'su açıkladı: TOGG fiyatı belli oldu mu? İşte yanıtı...

29.10.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil TOGG, Gemlik’teki üretim üssünün bugün faaliyete geçmesiyle seri üretime başlayacak. Dakikalar sonra gerçekleştirilecek açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. TOGG’un net fiyatı ise hala belirsizliğini korurken TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’tan tartışmalara son noktayı koyacak açıklama geldi. TOGG’un fiyatı için, dünyada hiçbir şirketin 5-6 ay öncesinden fiyat belirlemesinin mümkün olmadığını, TOGG için de henüz fiyatın belirlenmediğini söyledi.

TOGG CEO'su açıkladı: TOGG fiyatı belli oldu mu? İşte yanıtı...

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için artık sadece dakikalar kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gemlik fabrikasının açılışını yapmasıyla ilk araç banttan inecek. Toplantı öncesinde TOGG CEO'su Gürcan Karakaş önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş, dünyada hiçbir şirketin 5-6 ay öncesinden fiyat belirlemesinin mümkün olmadığına, dolayısıyla TOGG için de henüz fiyatın belirlenmediğini söyledi.

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Kameraların karşısına geçen Karakaş, bugüne kadar tüm süreci sosyal medyadan şeffaf bir şekilde paylaştıklarını dile getirerek, “Bizim şu ana kadarki yaklaşımlarımızda ticari sırdan çıkan her adımı biz sosyal medya üzerinden hep paylaştık. Dün de renklerimizi paylaştık. Renklerimizle de Türkiye’yi temsil ediyoruz” dedi.

TİCARİ SIRDAN ÇIKAN NOKTALAR PAYLAŞILACAK

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Karakaş sözlerinin devamında, “Bugün de geldiğimiz noktada ticari sırdan çıkan noktaları sizinle paylaşacağız. Bizim yaşam alanı olarak tanımladığımız bu yaşam alanını bize akıllı cihazımızın içine ekliyoruz. 300’e yakın start-up inceledik.1 9 tanesi ile el sıkıştık dış dünyayı biz size getireceğiz siz gitmeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

AA-20221029-29287072-29287060-TURKIYENIN_ILK_YERLI_OTOMOBILI_DEVRIM_TOGGUN_GEMLIK_KAMPUSUNE_GETIRILDI

GEMLİK TESİSİ İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Karakaş konuşmasının devamında şunlara değindi:

“Akıllı cihazdan bahsetmiştik. Küresel boyutta rekabet edebileceğinden bahsettik. Biz bunları adım adım hayata geçirdik. Bugün Gemlik Kampüsümüzde, teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızın, ilk araçların banttan indiği güne geldik. Peki biz buraya neden kampüs diyoruz arkadaşlar? Bunu izah etmek isterim. Her şeyden önce burası otomobilden fazlasıysa bir akıllı cihaz ekosistem merkezi ise o zaman zaten bir üretim, imalat merkezi olamaz. Dolayısıyla biz burada mühendisliğimizi, prototiplerimizi, tasarımlarımızı… Her şeyi bir açtı altında yapabildiğimiz, yapabileceğimiz bir kampüs olarak görüyoruz.”

FİYATI BELLİ DEĞİL

Karakaş, dünyada hiçbir şirketin 5-6 ay öncesinden fiyat belirlemesinin mümkün olmadığına, dolayısıyla TOGG için de henüz fiyatın belirlenmediğini söyledi. Kapasite konusuna da değinen Karakaş, "15 yıllık bir projeden bahsediyoruz. Şu an yıllık 100 bin adetlik kapasite planlıyoruz" dedi. Karakaş TOGG'un trafiğe çıkma tarihinin Mart'ın sonu olarak belirlediklerini ifade etti.


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