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TOGG'dan film sahnesi gibi paylaşım! Robotlar provalara başladı...

23.03.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil TOGG sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda robotların parçasız provalara başlandığı bildirildi. 2020'nin son çeyreğinde seri üretime başlaması planlanan Gemlik Tesisi'nde sona yaklaşılırken, üretimde toplam 250 robotun yer alacağı ifade edildi.

TOGG'dan film sahnesi gibi paylaşım! Robotlar provalara başladı...

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. Paylaşılan videoda TOGG fabrikasındaki robotların provalara başladığı görüldü.

2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazırlanan Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Gemlik Tesisleri’ndeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşıyor. Üretim birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 2022’de tamamlanması planlanan tesiste, gövde binasında montajı tamamlanan 160 robot, parçasız üretim denemelerine başladı. Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, Temmuz 2022 sonunda deneme üretimleri başlayacak.

Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle “Bir Fabrikadan Daha Fazlası” olarak tanımlanan ve toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Togg Gemlik Tesisi’nde boyahane ofisleri de tamamlandı.

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5 FARKLI MODEL 1 MİLYON ARAÇ

Planları dahilinde ilerleyen Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğin sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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