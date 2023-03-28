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Togg ön siparişi 177 bini geçti! Heyecanlı bekleyiş: Çekiliş yarın yapılacak

28.03.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467'ye ulaştı.Ön sipariş süreci sona eren Togg’un kura çekimi ise yarın yapılacak. Ön sipariş sahipleri noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle belli olacak.

Togg ön siparişi 177 bini geçti! Heyecanlı bekleyiş: Çekiliş yarın yapılacak

Geçtiğimiz günlerde üretimi 12 binden 20 bine yükseltileceği duyurulan yerli otomobil Togg’un ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467'ye ulaştı. Togg'un ön sipariş süreci 27 Mart Pazartesi günü saat 22.00’da sona ererken, yerli otomobili satın almaya öncelik kazananlar kura yöntemi ile belli olacak. Başvuru süreci ardından TOGG kura sonuçları için geri sayım başladı.

Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG ön sipariş başvuruları 16-27 Mart tarihleri arasında alındı. Belirlenen tarih aralığında ön ödeme bedelini yatıran vatandaşların ön siparişleri kabul edilecek ve çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

AA-20230327-30691201-30691196-TURKIYENIN_OTOMOBILI_TOGG_KAYSERILILERLE_BULUSTU

TOGG KURA ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Togg resmi Twitter sayfasından yapılan bilgilendirmeye göre kura çekimi 29 Mart'ta yapılacak. Ön sipariş sahipleri noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle belli olacak. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak.

Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

TESLİMAT NE ZAMAN?

2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

AA-20230325-30676642-30676641-TOGG_SAMSUNDA_MOBIL_DENEYIM_MERKEZI_ACTI

SİPARİŞ HAKKI KAZANAMAYANLARIN BAŞVURU ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.


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